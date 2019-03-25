2019-03-25T14:01:11+03:00
Общество

Более 120 млн рублей вернет потребителям АО «Теплоэнерго» в результате ежегодной корректировки начислений

Корректировку по факту потребленного тепла произвели по 2 699 домам
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Кирилл МартыновФото: Кирилл Мартынов
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Более 120 млн рублей вернет потребителям АО «Теплоэнерго» в результате ежегодной корректировки начислений. Об этом сегодня сообщил генеральный директор предприятия Илья Халтурин в ходе пресс-конференции по перерасчету за тепло.

- В соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 20.08.2018 № 594 оплата услуги «отопление» производится ежемесячно равными долями в течении всего календарного года. Размер ежемесячной платы рассчитывается как 1/12 от объема потребления жилого дома за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового прибора учета тепла. Параллельно производится ежемесячное снятие показаний прибора. По окончании года цифры фактически потребленного домом тепла и суммы ежемесячных начислений сравнивают. Если начислено больше, чем дом потребил, делается корректировка в сторону уменьшения – жителям возвращают деньги. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор, - сообщил Илья Халтурин.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

Потребление тепла в доме может увеличиться из-за погодных условий (холодная зима), а также теплопотерь здания. По данным синоптиков, средняя температура наружного воздуха в отопительный сезон 2018 года составила минус 3,02 градуса Цельсия, что в два раза ниже, чем в 2017 году – минус 1,13 градуса Цельсия.

По словам генерального директора АО «Теплоэнерго», корректировка производится только по домам, проработавшим весь год с общедомовыми приборами учета тепла. В зоне обслуживания АО «Теплоэнерго» в 2018 году таких домов было 2 699. Итоговые суммы доборов и возвратов в зоне обслуживания АО «Теплоэнерго» приблизительно равны. Если дом не оборудован прибором учета, то корректировка начислений по нему не производится, так как жители рассчитываются по нормативу. Корректировки платежей по отоплению нижегородцы увидят в квитанциях за март 2019 года.

- Для облегчения финансовой нагрузки АО «Теплоэнерго» предоставит жителям, в домах которых проведена положительная корректировка, беспроцентную рассрочку. Положительная корректировка будет начислять равными долями в течение 10 месяцев, начиная с платежного документа за март 2019 года. В квитанции за март будет указана 1/10 суммы корректировки. Чтобы рассчитать всю сумму корректировки, нужно умножить на 10 (количество месяцев рассрочки) сумму, указанную в таблице «Сведения о перерасчетах» по услуге «отопление-энергия» с основанием перерасчета «Корректировка по итогам года». В тех домах, где корректировка была в пользу жителей, сумму пересчитают единовременно, - пояснил Илья Халтурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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