2019-03-25T12:19:15+03:00
Общество

Лера Кудрявцева и Жанна Бадоева попали под раздачу нижегородской «училки»

YouTube-блогер продолжает бороться с безграмотностью на российском телевидении [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская «училка» пристыдила Леру Кудрявцеву и Жанну БадоевуНижегородская «училка» пристыдила Леру Кудрявцеву и Жанну БадоевуФото: скрин с видео
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Нижегородская «училка» Татьяна Гартман разобрала новую порцию ошибок, которые допустили российские телеведущие и корреспонденты. Очередной выпуск на YouTube-канале «Училка vs ТВ» блюстительница грамотности начала с программы «Секрет на миллион» на НТВ, а точнее с ведущей Леры Кудрявцевой.

Нижегородская училка пристыдила Леру Кудрявцеву и Жанну Бадоеву.Татьяна Гартман опубликовала новый выпуск на YouTube-канале Училка vs ТВ

- Твоя нАзваная сестра живет в подмосковных Люберцах и трудится воспитателем в детском саду, - сказала телеведущая, обращаясь к танцору Николаю Цискаридзе.

Ошибку повторил и корреспондент, подготовивший сюжет в продолжении темы.

- Названая сестра Николая Цискоридце Натела живет в подмосковных Люберцах. Скромную мебель, диван и телевизор тоже купил нАзваный брат… - произнес голос за кадром.

«Училка» пояснила, что про брата и сестру принято говорить «назвАные», а не «нАзваные». Да и пишется слово с одной буквой «н».

В той же передаче Лера Кудрявцева не справилась еще с одним словом: «А еще есть какой-нибудь фЕтиш?» При этом правильно говорить «фетИш».

Досталось от «училки» корреспонденту Первого канала Наталье Люблинской, которая не смогла просклонять существительное.

- Пальто, пиджак, легкий свитер и юбка. Все нежного оттенка ванили. И куда в будущем сезоне без высоченных ботфорт? - выдала девушка.

Однако правильно говорить «ботфортов»! Ошибку журналиста повторили и редакторы новостной передачи, написавшие в бегущей строке - «ботфорт», вместо «ботфортов».

Под раздачу также попал ведущий программы «Скажите, доктор» на России-1 Александр Мясников.

- При гриппе больше всего характерна ломотА в теле… - поделился врач.

- Так говорить неправильно! - запротестовала блогер Татьяна Гартман. - Надо говорить «ломОта». А чтобы лучше запомнить, предлагаю стишок: «Тяжела была работа, и в спине теперь ломОта».

Проблемным для работников телевидении стало слово «дубляж», которое отчего-то произносят с ударением на «а».

- В этом слове неподвижное ударение в корне! Правильно - «дублЯжа», - обратила внимание Татьяна Гартман.

Напоследок блогер разобрала ошибки телеведущей программы про путешествия «Жизнь других» Жанны Бадоевой.

- Бизнес резко упал, и тогда сингапурское правительство взЯлось за гОлову, - сообщила зрителям Жанна.

- Бедное сингапурское правительство! - сыронизировала «училка». - Оно «взЯлось за гОлову», а не «взялОсь зА голову».

Трудным для телеведущей оказалось и слово «дороговизна», которое она произнесла с ударением на последний слог. Учительница из Нижнего Новгорода напомнила: правильно говорить «дороговИзна», потому как ударение в этом слове неподвижно и всегда на «и».

ИСТОЧНИК KP.RU

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