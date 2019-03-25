Испытано на себе: Вызвал ли ремонт Мызинского моста транспортный коллапс в Нижнем Новгороде

Накануне, 24 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде стартовал второй этап ремонта Мызинского моста. В соответствии с проектом, на этот раз планируется отремонтировать первую и шестую полосы движения, привести в порядок тротуары, заменить опоры освещения и ограждения. На все про все у строителей около полугода – уже к 1 сентября 2019 года нижегородцы должны получить полностью отремонтированный мост. Так что у горожан есть весьма весомый стимул потерпеть некоторые неудобства. Чтобы узнать, насколько серьезными окажутся эти неудобства, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проехалась по Мызинскому мосту в утренний час пик.

На мосту уже появились разделительные каменные блоки.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

По-настоящему проклятым временем у нижегородских автомобилистов считается период с 8:00 до 9:00. Именно в это время из нижней части города в верхнюю спешат тысячи студентов, офисных клерков и чиновников. Поэтому даже в хорошие дни на подъезде к Мызинскому мосту образуются небольшие пробки. Для чистоты эксперимента этим утром мы решили проехаться по нему в обе стороны, стартовав из микрорайона Щербинки в 8 утра. Поначалу все шло хорошо. Но на подъезде к Мызинскому мосту даже в нижнюю часть города уже образовалась небольшая пробочка - впрочем, не безнадежная. Транспорт в ней хоть и медленно, но двигался.

- Ну, вот…Опять взялись за Мызинский мост, - недовольно бурчали раздосадованные непредвиденной задержкой пассажиры маршрутки.

На мосту действительно расхаживали рабочие: посередине шла установка каменных блоков, на въезде и выезде появились дорожные знаки. В центре переправы даже появилась первая спецтехника.

В общей сложности, на преодоление расстояния от моста до кольца на Пролетарке ушло минут 15. Так, мелкое недоразумение – минут на семь дольше, чем в обычные дни. А вот в обратную сторону ситуация была куда печальнее – пробка начиналась еще на проспекте Ленина. Осложнялось дело тем, что маршрутки и автобусы в это время уже порядком набиты.

- Еще немножечко поднажмем, - подбадривают друг друга пассажиры, стараясь протиснуться в переполненную маршрутку. Стоять в пробке при таком положении дел, мягко говоря, не самое приятное начало дня.

На подъезде к мосту нижегородцам придется дополнительно постоять около получаса.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

От Пролетарки мы стартовали в 8:25 – самое любимое «пробочное» время. Автобус двигался с переменным успехом – то тихонечко полз, то намертво вставал в тупиковом заторе. Так прошло около получаса. Наконец, впереди показался долгожданный Мызинский мост. Словно по мановению волшебной палочки, в это же время закончилась и пробка. Уже в 8:55 мы легко впорхнули на проспект Гагарина.

Таким образом, на преодоление дополнительной пробки нижегородцам придется закладывать лишние минут тридцать. Да, неприятно, но все-таки терпимо – особенно учитывая, что впереди нас ждет отремонтированный мост.

КСТАТИ

Движение транспорта на Мызинском мосту будет ограничено до 31 августа 2019 года. Ремонтные работы будут проходить в два этапа: сначала будут перекрыты две крайние полосы по направлению с проспекта Гагарина в заречную часть, а затем – две крайние полосы в обратном направлении. Кроме того, на мосту по-прежнему будет запрещено движение грузового транспорта общим весом больше 10 тонн.