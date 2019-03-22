В Нижнем Новгороде вновь эвакуировали ТЦ «Небо»

Нижегородцы, пришедшие в торговый центр «Небо» 22 марта, были вынуждены экстренно покинуть здание. Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 15.55 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Тут же было принято решение об эвакуации всех, кто находился в здании в тот момент.

Очередная эвакуация произошла в «Небе» 22 марта. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- В общей сложности эвакуировано 3,5 тысячи человек, в том числе сто детей, - уточнили в МЧС.

На место незамедлительно выехали 43 сотрудника управления, задействовано 13 единиц техники. Обследование здания ведется до сих пор.

Очередная эвакуация произошла в «Небе» 22 марта.Фото: СОЦСЕТИ

Между тем в соцсетях появилось сообщение о том, что «Небо» вполне сможет претендовать на звание самого эвакуируемого ТЦ города.

- Например, прошлой осенью его эвакуировали пять раз, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Очередная эвакуация была и в начале 2019 года. Тогда около 22.00 сработала пожарная сигнализация. В это время многие посетители находились в кинотеатре.