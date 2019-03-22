Певица из Нижнего Новгорода Майя Балашова вошла в состав жюри конкурса «Ну-ка, все вместе!»

Исполнительница фолка и русских романсов из Нижнего Новгорода Майя Балашова вошла в состав жюри нового вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», премьера которого состоится на канале «Россия 1» 23 марта в 20.45. О чем певица сообщила в своем Инстаграме.

mayabalashova_official Майя Балашова за кулисами музыкального телевизионного шоу на "России-1".

Выступления участников будут оценивать сразу сто человек в студии. В сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, а также музыкальные блогеры и те, кто просто разбираются в музыке и прекрасно поют. Возглавил жюри популярный поп-исполнитель Сергей Лазарев.

- Более масштабного и объективного народного жюри еще не было за всю историю российского телевидения! - заверила Майя Балашова своих подписчиков.

mayabalashova_official Ведущим нового шоу стал певец Николай Басков.

В каждом выпуске шоу соревнуются десять талантливых певцов. И спеть они должны так, чтобы судьи захотели подпевать им. Чем больше голосов будет петь с конкурсантом, тем больше очков он набирает.

По словам нижегородки, невозможно словами передать атмосферу, которая царила на Мосфильме во время съемок шоу.

mayabalashova_official Съемки шоу проходили на Мосфильме.

- Я даже не уверена, что камера сможет передать то, что творилось на съемках, - отметила певица.

Кстати, ведущим телевизионного конкурса стал «Золотой голос России» Николай Басков.

СПРАВКА

Майя Балашова - певица, исполнительница фолка, русских песен и романсов. Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, лауреат премии города Нижнего Новгорода.

В настоящее время ведет активную творческую деятельность, постоянно выступает на самых престижных площадках России и Европы.

Помимо исполнительской деятельности иногда выступает в роли режиссера концертных программ. Организовывает благотворительные концерты и акции для детских организаций и ветеранов.

География выступлений Майи Балашовой и аудитория удивляют своим многообразием, певице удается покорять сердца и сильных мира сего – она постоянная участница областных и городских мероприятий (Дня народного единства, Дня города и Губернаторского бала), ей рукоплескали народный артист СССР Николай Сличенко, народная артистка СССР Тамара Синявская, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, владельцы группы компаний Liebherr Int. Вилли и Изольда Либхерр, руководитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко, президент Сбербанка Герман Греф и многие другие.

Имеет в арсенале несколько уникальных программ, не имеющих аналогов в России.