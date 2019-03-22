Новый технологический процесс обработки высокоточных поверхностей внедрен на АПЗ

Технологический процесс с применением новых инструментов внедрен в цехе №56 АПЗ для обработки высокоточных поверхностей на корпусных деталях под датчиковую аппаратуру. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– В обработку корпуса на станке с ЧПУ входит 6 операций, расточка – последняя из них, – поясняет начальник техбюро программного обеспечения службы главного технолога Александр Фадеев. – Здесь не всегда получалась необходимая шероховатость, оставались заусенцы на пересекающихся поверхностях. Применение нового инструмента – пластинки с поликристаллическим алмазом – позволило при обработке отверстий получить поверхность высокого качества. Раньше наладчику в процессе работы приходилось корректировать расточной патрон на каждой второй детали. Сейчас было обработано 37 деталей при одной настройке - это значительный результат.

Опытные работы показали, что износ пластины после обработки данного количества деталей практически отсутствует. Это позволило включить новый инструмент в техпроцесс для последующего внедрения.

Положительную оценку новому инструменту дал наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Симакин. Ранее, по его словам, надо было подстраивать расточной резец, на настройку оборудования уходило много времени.

– Работа по внедрению прогрессивного режущего инструмента и внедрению новых стратегий обработки с целью повышения эффективности использования станков с ЧПУ ведется специалистами нашего отдела постоянно, – отмечает начальник технологического отдела механообработки СГТ Сергей Комаров. – Бывая на выставках, семинарах, мы обращаем внимание на новые технологии и применяем их у себя. Для этого корректируем техпроцессы, программы, используем инструменты новой геометрии, позволяющие применять скоростные режимы резания. Но самое главное – добиваться стабильности результатов.

– В связи с ростом оптимальных партий некоторых изделий важно уменьшить количество перенастроек оборудования и сократить время на наладку инструмента, – говорит заместитель главного технолога Николай Солдатов. – Поэтапное внедрение нового инструмента позволит снизить трудоемкость изготовления деталей, повысить производительность и выполнить задачи по ритмичному обеспечению сборочного производства деталями.