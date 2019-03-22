Делегация производственного департамента АПЗ побывала на итальянских заводах

В конце февраля состоялась деловая поездка делегации производственного департамента города Рязани АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» и ООО «НПЦ завода «Красное знамя» в Италию. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Договоренность о поездке была достигнута в ходе партнерских переговоров между директором рязанского подразделения АО «АПЗ» Павлом Лытенковым и представителями итальянской стороны. Одна из таких встреч прошла на выставке Aquatherm Moscow в прошлом году.

По словам Павла Лытенкова, итальянские партнеры заинтересованы в углублении сотрудничества. Достижением поставленной цели обе стороны видят полную интеграцию итальянских комплектующих в продукцию департамента и всеобъемлющее тестирование их работы.

О поездке и ее итогах мы побеседовали с коммерческим директором ООО «НПЦ завода «Красное знамя» Юрием Нестеровым и заместителем директора по техническим вопросам ПД г.Рязани АО «АПЗ» Сергеем Карпеевым.

– Каковы цели поездки?

Юрий Нестеров:

– Их было несколько. Основная приемка линии тестирования газовых котлов и посещение заводов, занимающихся выпуском пресс-форм и систем телеметрии для газовых счетчиков.

– У вас есть планы на итальянское оборудование или это было ознакомление с методами производства?

Сергей Карпеев:

– Итальянское оборудование хорошо себя зарекомендовало. И не только у нас, но и во всем мире. Мы планируем сотрудничать в области телеметрии. Это позволит значительно повысить надежность нашей собственной продукции.

– Какие конкретно заводы посетила делегация?

Сергей Карпеев:

– Мы посетили сразу несколько производств, главными объектами стали заводы Conti, Worgas и Ferroli.

– Если карта не врет, они находятся довольно далеко друг от друга.

Юрий Нестеров:

– Да, пришлось проехать почти 2000 км. Конечно, это было довольно тяжело, но результаты того стоят. Мы достигли договоренности о продолжении сотрудничества с фирмами-партнерами, в частности о взаимном продвижении продукции и интересов. Нами достигнута договоренность с фирмой Embit о разработке специальной платы для счетчиков, выпускаемых АО «АПЗ».

– Вы побывали на предприятиях, наблюдали процесс производства. Есть ли что-то, что хотелось бы внедрить на нашей площадке?

Сергей Карпеев:

– Безусловно! У наших итальянских коллег интересные и продуктивные методы организации производства, которые могли бы быть внедрены здесь. Кроме того, они обладают передовым опытом в автоматизации производства, чем мы сейчас активно занимаемся. В рамках обмена опытом планируется обучение наших специалистов, как минимум на двух итальянских предприятиях.