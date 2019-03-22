2019-03-22T14:29:24+03:00
Общество

АПЗ стал победителем VIII городской Спартакиады по итогам 2018 года

Награждение состоялось 16 марта в ФОКе «Звездный»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина стал победителем VIII Спартакиады трудовых коллективов города Арзамаса в I группе по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Торжественное награждение состоялось 16 марта в ФОКе «Звёздный». Кубок за первое место был вручен председателю первичной профсоюзной организации завода Александру Тюрину.

– Руководство предприятия и профсоюзный комитет уделяют большое внимание оздоровлению заводчан и спортивному направлению работы, – прокомментировал Александр Николаевич. – Наши сотрудники должны быть заинтересованными в здоровом образе жизни. Мы стараемся вовлекать в спорт не только взрослых, но и детей. Они на примере родителей видят, как здорово быть активными и принимать участие в различных мероприятиях. Прежде чем выйти на городскую Спартакиаду, мы проводим заводские соревнования по 10 видам спорта. Проводим состязания по боулингу, пейнтболу, сдаем нормы ГТО. Лучшие выходят на следующий, более высокий этап – попадают в заводскую сборную. С каждым годом на городской Спартакиаде мы видим все более сильных соперников, отчего все тяжелее завоевать победу. Получить кубок за первое место, да еще и второй год подряд, для нас очень почетно и престижно.

В этот же день был дан старт очередной, IX городской Спартакиаде, собравшей команды десяти предприятий и учреждений Арзамаса. После парада участников состоялось торжественное открытие соревнований под звуки гимна России.

От имени руководства города спортсменов приветствовал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса Артем Журавлев:

– Наш город славится проведением спартакиад. Этим движением охвачено шесть возрастных ступеней, начиная от малышей дошкольного возраста и заканчивая ветеранами спорта. В течение 2019 года городская Спартакиада будет проводиться по 10 видам спорта. Соревнования объединят более 700 неравнодушных тружеников учреждений и предприятий Арзамаса, которые будут соревноваться в плавании, веселых стартах, волейболе, баскетболе, лыжных гонках, шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, футболе, выполнят нормативы ГТО. Участвовать в Спартакиаде почетно и престижно, а стать победителем – значит добиться высоких спортивных результатов. Желаю всем участникам соревнований 2019 года успешных стартов и крепкого здоровья!

Праздничную атмосферу мероприятия поддержали воспитанники танцевального коллектива «Шанс», которые подготовили несколько музыкальных номеров.

– На базе спортклуба «Знамя» регулярно проходят тренировки команд спортсменов АПЗ к различным соревнованиям. Это и волейбол, и семейные эстафеты, силовые тренировки. Мы всегда рады помочь приборостроителям. Наша взаимовыручка обоюдная. Выражаю благодарность генеральному директору АПЗ Олегу Вениаминовичу Лавричеву и председателю профсоюзной организации Александру Николаевичу Тюрину за финансовую поддержку наших спортсменов, покупку инвентаря, оказание помощи в проведении соревнований различного уровня. Сегодня руководство приборостроительного завода продолжает делать очень многое для развития спорта в нашем городе, без чего невозможно было бы достичь высоких результатов. Я уверен, в этом году АПЗ и СК «Знамя» еще больше упрочат свои позиции и завоюют немало высоких наград, - отметил директор ООО «Знамя» Валерий Карпычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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