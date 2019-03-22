В литейном цехе АПЗ появились новые электротали и столы для опок

Цеховые «силачи»

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в литейном цехе №68 установлены пять новых передвижных электроталей. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Механизмы предназначены для подъема, удержания и горизонтального перемещения груза. Тали пришли на смену морально и физически устаревшим аналогам и обладают хорошими техническими данными: высота подъема до 6 м, скорость передвижения от 4 до 8 м/мин. Малогабаритный корпус имеет большую грузоподъемность. Быстрое перемещение грузов обеспечивают редуктор с плавным передвижением лебедки, крепкий канат из стальных составляющих и массивный крюк. Подъем и спуск осуществляется электрическим приводом.

– Электроталь проста в использовании, – отмечает слесарь-инструментальщик Дмитрий Волочаев. – Быстро решает поставленные задачи по доставке больших пресс-форм к литейным машинам.

Три в одном

Заканчивается ремонт склада готовой продукции, который разместится на территории бывшей комнаты мастеров площадью 60 кв.м. По проекту это будут склады приемки, выдачи готовой продукции и склад-изолятор.

В трех помещениях проведены капитальные ремонтные работы. В первом сохранены металлические полы, в остальных – смонтированы наливные эпоксидные. Выполнены работы по отделке стен (штукатурка, шпатлевка, покраска) с использованием современных строительных материалов и сухих смесей. Произведена замена освещения и электропроводки. Установлена новая металлическая противопожарная дверь.

– Новая складская площадка позволит быстро и оперативно выдавать детали в цеха, систематизировать учет и хранение продукции. Ранее готовые детали хранились на участках, что было крайне неудобно, – отметила начальник ПРБ Ирина Шерстнева.

Для удобства в работе

По инициативе формовщиков цеха изготовлены столы для опок. Автор проекта – инженер-конструктор службы главного механика Евгений Акифьев.

– Раньше приходилось применять разные приспособления и подставки для установки опок, чтобы уложить в них модели. В ход шли разные металлические поддоны, а сегодня у нас четыре новых мощных стола с регулируемыми ножками, – говорит формовщик Николай Уланов.

Габариты мебели 1000х800 мм, можно регулировать ее высоту - от 400 до 500 мм за счет винтовых опор в ножках столов с устройством фиксации. Столешница из нержавеющей стали толщиной 10 мм обеспечивает жесткость и надежность при работе.

Столы изготовили специалисты участка по ремонту вспомогательного оборудования (мастер Александр Рахманов).

«Айболит» для тельфера

В цехе также установлена новая эстакада для обслуживания кран-балки, изготовленная по проекту заводских специалистов.

Она будет использоваться для ремонта грузоподъемного оборудования в труднодоступной части участка. В цехе это уже четвертое устройство данного назначения.

– На участке литья под давлением для перемещения габаритных пресс-форм (массой 2 тонны) применяется кран-балка, включающая электротельфер (грузоподъемное устройство), – поясняет зам начальника цеха Евгений Корчагин. – В случае поломки его или пути, по которому он движется, ремонт становится затруднительным, потому что высота до механизмов кран-балки более 6 метров. Поэтому нужна была удобная «реабилитационная площадка» для данных устройств.

Работа над проектом началась год назад по заявке руководства цеха. Окончательный вариант был согласован со службой охраны труда и другими ответственными заводскими подразделениями. Модель изготовили и установили специалисты сторонних организаций. Для монтажа конструкции были выполнены фундаменты, укреплены анкерные болты, на которые смонтировали две металлические колонны. На них прикрепили эстакаду. Она имеет высоту около пяти метров, на уровне 1,1 м от настила площадки выполнено ограждение.

– Очень удобно стало работать, – отмечает слесарь-ремонтник цеха Руслан Сычев. – Для подъема есть лестница с защитным «панцирем». Площадка просторная: кроме механизма можно поместить необходимый для ремонта инструмент. Ограждения обеспечивают полную безопасность.