Алексей Карапузов: «На проект «Антиснег» мы не потратили ни копейки из бюджета»

- В новейшей истории Нижнего Новгорода менялись мэры, депутаты, власть и каждый раз возникает вопрос темного, плохо освещенного города. Ни разу не слышал от власти идеи сделать наш город светлым. Как сделать так, чтоб в городе было светло? Пришла новая команда. Владимир Панов прогрессивный мэр – это факт. Много чего уже сделано: «Антиснег», «АнтиЯма». Существует проект «Умный город», есть ли там тема света, и когда в нашем городе станет светло?

- Тема «Умного города» довольно широкая. Здесь само словосочетание уже набило некую оскомину, но с другой стороны это понятие, которое собирает под себя понятный перечень инфраструктурных проектов для городской среды, в том числе и по освещению города. Такой проект мы сейчас прорабатываем в администрации. Он масштабный. Не однолетний. Это переход на энергоэффективное освещение. Сам по себе проект дорогой. Поменять 68 тысяч светоточек в городе – это дорого. Кроме того, существует большое количество опор, которые находятся в аварийном состоянии, которые тоже нужно менять.

- Это будут бюджетные деньги? Или концессионное соглашение?

- Прорабатываем и концессию, и инвестиционный проект. Так чтобы город не нес бюджетные затраты на обновление освещения, но при этом имел возможность в перспективе двух трех лет полностью заменить освещение в городе на энергоэффективное и светодиодное.

- Будет ярче? Или экономнее?

- Будет и ярче, и экономнее. Ключевая задача – сократить затраты муниципалитета на электроэнергию за счет меньшего потребления, более умного включения.

- Для этого же нужен определенный софт, центр управления…

- Конечно. Помимо замены светоточек, нужно провести большую работу. Это замена контроллеров, установка дополнительных датчиков замеров освещенности, системы управления всем инфраструктурным комплексом. Это тоже дает большую долю эффективности, когда люди, которые обслуживают систему, контролируют ее работу не объездами, а смотрят в системе, погасли ли объекты или нет. Кроме того, можно также следить и за несанкционированными врезками.

- Я впервые услышал аргументированный ответ, что это включено в программу. Мы знаем, сколько нам лампочек надо заменить, и понятен объем инвестиций. Ясно уже, кто инвестор?

- Нет, пока непонятно, кто инвестор, и по объемам инвестиций тоже не смогу сориентировать. Потому что мы сейчас считаем долю энергоэффективности. Хочется в нее включить не просто замену светильников, но и дополнительные возможности для города и граждан: поставить дополнительные точки освещенности, создать архитектурную подсветку и праздничное освещение. Это все надо оценить и понять насколько дорого это нам обойдется, и сможем ли мы это включить в параметры.

- Вы тоже участвовали в программе «Команда правительства». Проект успешно развивается в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, опыт тиражируется в другие регионы. Опыт участия в этом проекте помогает в нынешней работе?

- Интересный опыт, чтобы посмотреть на то, что было до участия в конкурсе. Нужно пройти достаточно большое количество этапов. Этот опыт, безусловно, полезен с точки зрения рефлексии, оценки своей готовности замещать ту или иную должность. Для себя нашел крайне полезным ряд психологических тестов, которые были на разных этапах проекта отбора. В общей сложности только тестирований было более 10.

- Вы вышли из этого конкурса сильнее, компетентнее? Или думали, может, ну ее, эту госслужбу?

- Таких мыслей не было. Сомнения в том, идти или не идти на госслужбу, я отбросил еще до того, как принял решение участвовать в проекте. Плюс ко всему очень хотелось время, которое тратилось на подготовку, провести с пользой. Тот проект, который предлагал к защите, естественно, дальше и продолжил делать в администрации.

- Проект «Антиснег», который мэрия активно вела, уже имеет результаты. Понятно, что никому в мире не удавалось побороть снег до конца. Как вы их оцениваете, и как будет в дальнейшем развиваться эта интерактивная площадка?

- Результаты проекта положительные. Он позволил нам перестроить процесс уборки и быстро понять, где проблемные зоны. Мы переформатировались в своей работе за время развития системы «Антиснег» несколько раз. Как только мы начали работу, стали смотреть, какое количество техники сейчас выведено на уборку.

Поначалу было небольшое количество заявок, но с приходом снегопадов в феврале мы получили колоссальное количество жалоб на уборку снега. Посетителей за две недели работы портала в феврале было около 100 тысяч, приняли за это время около 10 тысяч заявок.

- Скорость исполнения заявок и быстрота реакции власти увеличились?

- Однозначно. Это главный результат. Считаю, что люди тоже научились работать с этой системой и процесс сам выстроился уже за это время. Но могу сказать, объективно мы пока не «перевариваем» тот объем заявок, которые к нам поступают. Проблема в первую очередь в работе ДУКов и ТСЖ. Есть вопросы по уборке дорог, но они минимальны.

- Кроме «Антиснега», какие еще интерактивные площадки есть и будут?

- Есть «АнтиЯма», ряд экологических проектов. Они вырастают из социальной среды и социальных сетей. Мои задачи привести их в более системный формат для того, чтобы жители общались в одном информационной пространстве, коммуницируясь с администрацией. Сейчас есть потребность, чтобы эти каналы расширить.

Мы уже создали возможность взаимодействия с администрацией по вопросам ЖКХ. Это касается программ: «Наш Нижний», «Антиснег». Дальше есть целое направление взаимодействия. Создание одного информационного портала, где нижегородцы могут подать заявку по разным темам: дороги, экология и другому.

- Существует сайт администрации Нижнего Новгорода. Это официальные страницы посещают жители редко. Но вы сайт развиваете, трафик растет. Что на вашем сайте есть такого, чего нет на сайтах других городов? Насколько руководители оперативно откликаются на обращения простых людей?

- При переформатировании сайта мы постарались изменить не только внешний вид, но и подход ведения ресурса. Предыдущая версия была сильно информационно нагружена, и что-то найти в его структуре было достаточно сложно. Постарались сделать таким образом сайт, чтобы всю полезную для жителей информацию вынести вверх. Изменили интерфейс и технологии на котором он работает, есть мобильная версия.

Пока рано говорить об итогах работы сайта. Получаем обратную связь от жителей. На сайте есть рубрика, где жители могут оставлять пожелания или жалобы по работе сайта. Сделали электронную приемную главы Нижнего Новгорода, куда можно подать обращение, и, что важно, сделали обратную связь, чтобы оценить качество ответа. Нам важно понимать качество ответов. В год на главу города приходит до 40 тысяч обращений, поэтому нам нужны объективные средства контроля.

- Похвально, что молодая прогрессивная власть повернулась к людям и находится с ними в контакте, переживает за их проблемы. Но, как всегда, вопрос о деньгах. Сколько стоят эти разработки, какая стоимость этих «штучек» в народных деньгах? Это не сверхдорогие вещи, если говорить про сайт.

- Нет, не сверхдорогие вещи. Но зависит от того с чем сравнивать. Сами по себе информационные технологии недешевые, потому что это высокоинтеллектуальный труд большого количества людей. По большей части мы делаем это внешними силами. Но нужно все сравнивать на примерах. Скажем, на проект «Антиснег» мы не потратили ни копейки из бюджета, «Умный город» – другая история. Это большие инвестиции, миллиарды рублей для того, чтобы преобразовать уже городскую структуру.

- Когда можно будет говорить о старте реализации программы «Умный город»?

- Сейчас мы подали заявку в Минстрой России на вхождение в число пилотных территорий, где будет реализовываться проект «Умный город». Минстрой РФ ее одобрил. Уже 21 марта мы планируем подписание соглашения с правительством Нижегородской области и Минстроем России. Потом в течение месяца должны будем утверждать дорожную карту мероприятий, которые будем реализовывать до 2024 года. Затем нужно совместно с региональным правительством и Минстроем РФ оценить и верифицировать финансирование, и полагаю, что уже через месяц можно будет говорить о направлениях данной программы более детально.