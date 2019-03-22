Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» приняла участие во Всероссийском робототехническом фестивале PROFEST-2019. Юные изобретатели со всей России собрались на ВДНХ в Москве и представили на суд жюри проекты по робототехнике, программированию, цифровому инжинирингу, мехатронике, промышленному дизайну и другим дисциплинам будущего. Соревнования проходили в течение трех дней – с 20 по 22 марта.

Побороться за победу приехали и нижегородцы. При поддержке «Группы ГАЗ» наш регион представляют сильные школьные и студенческие сборные, которые завоевали призовые места на региональном «Робофесте» в январе. Это три команды детского объединения робототехники на базе корпоративного университета «Группы «ГАЗ» (19_32, MeGAZ и GAZiki) и четыре – из НГТУ имени Р.Е. Алексеева.

Фото предоставлено пресс-службой ГАЗ

«Группа ГАЗ», кстати, является генеральным партнером программы «Робототехника». Именно она поддерживает и поощряет увлечения молодежи робототехникой, научно-техническим творчеством, воспитывая будущих инженеров и конструкторов, в которых нуждаются современные промышленные предприятия.

Также компания организовала на фестивале интерактивную площадку, где все желающие смогли совершить виртуальное путешествие на высокотехнологичный ГАЗ, познакомиться с современной продукцией, производством и робототехническими комплексами Горьковского автозавода. Помимо этого участники PROFEST-2019 посетили мастер-классы по сборке моделей автомобилей из микросхем и поучаствовали в викторине на знание интересных фактов об автомобилестроении.

Фото предоставлено пресс-службой ГАЗ

Компетентно

Елена Марштупа, директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ»:

– Наша компания гордится участниками программы «Робототехника», в рамках которой проводится этот фестиваль, и поддерживает школьников и студентов в увлекательном поиске лучших инженерных решений. Участники программы «Робототехника» – это будущая инженерная элита страны. Для молодежи это хорошая стартовая площадка для дальнейшего карьерного роста в области инжиниринга и проектирования автоматизированных систем.

Андрей Софонов, управляющий директор автозавода ГАЗ:

– Наша компания является активным участником Всероссийской программы «Робототехника», где ребята решают конкретные инженерные задачи и представляют способы ее решения. Если правильно развивать и направлять это увлечение, то из таких ребят вырастают будущие профессионалы для промышленных предприятий, специалисты в области роботизации производства, создатели инновационных технологий.

Фото предоставлено пресс-службой ГАЗ

Владимир Вяткин, инженер-конструктор Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ», выпускник программы «Робототехника»:

– Программа «Робототехника» позволяет почувствовать себя конструктором и погрузиться в реальные инженерные проекты, например, программировать алгоритмы для беспилотных транспортных средств. Будучи студентом 4-го курса НГТУ и участником программы, я занимался совместно со специалистами ГАЗа разработкой оборудования для циклических испытаний элементов интерьера автомобиля. Мы побеждали на «Робофестах», и это была хорошая подготовка к будущей профессии. После окончания вуза я пришел работать в Объединенный инженерный центр ГАЗа готовым специалистом.

Справка КП

«Группа ГАЗ» создает условия, при которых молодые ребята развиваются и получают знания и навыки в области робототехники и инженерной деятельности. Уже много лет компания активно поддерживает программу «Робототехника», инициированную фондом «Вольное Дело», и юных робототехников страны в их увлекательном поиске лучших инженерных решений.

На сегодняшний день Горьковский автомобильный завод – признанный лидер автопрома страны по уровню роботизации производства: автоматизация производства – 85%, на заводах задействованы более 600 промышленных роботов.

Именно в рамках программы «Робототехника» компания помогает школьникам и студентам получить знания, необходимые для работы на машиностроительных предприятиях. Это поколение, которое примет участие в создании транспорта будущего.

Кроме того, «Группа ГАЗ» помогает определиться с выбором профессии. Так, уже 80 выпускников программы «Робототехника» пополнили ряды сотрудников Горьковского автозавода.

Фото предоставлено пресс-службой ГАЗ

КСТАТИ

Школьные и студенческие команды, которые курирует «Группа ГАЗ», каждый год завоевывают призовые места в региональных, федеральных технических конкурсах и робототехнических фестивалях. Только за последние четыре года было завоевано более 40 призовых мест. Абсолютная победа подшефной команды ClassMeGAZ на «РобоФесте» обеспечила выход команды на чемпионат Европы по FIRST Lego League-2017 в Дании.