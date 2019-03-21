2019-03-21T15:48:56+03:00
Происшествия

Появилось видео с пьяным пассажиром, попавшим под колеса автобуса

66-летний нижегородец потерял равновесие и упал [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Мужчина получил ушибы мягких тканей головы.Мужчина получил ушибы мягких тканей головы.Фото: скрин с видео
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Инцидент с нетрезвым пассажиром, рухнувшим под колеса отъезжающего автобуса, случился на улице Строкина, 3 в Автозаводском районе 18 марта примерно в 18.15. По информации пресс-службы УГИБДД по региону, водитель автобуса № 85 наехал на пешехода, в результате чего тот получил ушиб мягких тканей головы.

Пьяный пассажир упал под колеса автобуса в Нижнем Новгороде.

Ситуацию тут же прокомментировали в муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс», где заявили: пассажир, вероятно, был пьян, потому как без помощи кондуктора выйти из общественного транспорта он был не в состоянии.

- Как только автобус начал движение от остановки, мужчина сразу потерял равновесие и упал, ударившись о транспортное средство. К счастью, водитель вовремя заметил пострадавшего и экстренно затормозил, - уточнили в НПАТ.

Позже в соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса, под колесами которого оказался пассажир. На нем видно, как мужчина, шатаясь, поднялся с сидения и направился к выходу, но по пути его повело. К счастью, кондуктор это заметила и вовремя подхватила пожилого человека, а после довела до двери. Дождавшись, когда пассажир выйдет из автобуса, водитель тронулся. Однако нетрезвый пенсионер не смог устоять на месте и рухнул под колеса общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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