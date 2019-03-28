Пассионарность вернулась в Нижегородскую область, - Константин Калачев

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев принял участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля», которое прошло 28 марта в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Заседание было посвящено проекту «Команда Правительства» как положительному опыту подбора кадров в органы исполнительной власти.

- Я прекрасно помню пассионарность вашего региона в начале 90-х годов прошлого века, - отметил Константин Калачев. - Мне кажется, что пассионарность в Нижегородскую область вернулась. Вернулась с новым губернатором и кадровым проектом «Команда правительства». Развитие без эффективного государственного и муниципального управления невозможно. Кадры решают всё.

Есть серьёзная проблема в том, что часто личностно-субъективный фактор решает серьезную роль в решении кадровых вопросах. И то, что здесь система работает по принципу справедливости и эффективности – это очень правильно. Ваш опыт не только можно, но и нужно тиражировать.

Я ехал сюда и был настроен довольно скептически. Но в программе «Команда Правительства» всё понятно и по делу. Создана реальная конкурентная среда».