2019-03-28T10:29:05+03:00
Происшествия

Четыре рыбака пропали без вести в Нижегородской области: тело одного из них уже найдено

ЧП произошло утром 28 марта в Балахне
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Троих рыбаков, пропавших без вести, ищут в Нижегородской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, звонок с сообщением о происшествии поступил в службу спасения в восемь часов утра 28 марта.

ЧП случилось в Балахне. Четыре рыбака, которые ловили рыбу в Волге, пропали без вести. Через полтора часа, в 9:25 тело одного из них было найдено.

На данный момент спасатели продолжают искать еще троих.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Нижнем Новгороде спасатели МЧС вытащили из ледяной воды 54-летнего рыбака. Мужчина провалился под лед, когда решил половить рыбу на реке Левинка в Московском районе. В какой-то момент лед под ногами нижегородца треснул. Рыбак оказался в ледяной воде на расстоянии порядка 70 метров от берега. К счастью, это увидели местные жители, которые вызвали спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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