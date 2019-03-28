В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, виновного в падении глыбы на коляску с новорожденной девочкой

Следственный комитет Нижегородской области продолжает расследовать уголовное дело после трагедии на проспекте Ленина. 15 марта с крыши дома №58 сорвалась ледяная глыба и упала прямо на коляску, в которой лежала новорожденная девочка. Малышка до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, а виновный в случившемся помещен под домашний арест.

Как удалось установить следователям, в ноябре 2018 года обвиняемый директор организации по обслуживанию жилищного фонда заключил договор с ДУКом с целью очистки от снега кровель и козырьков многоквартирных домов, в том числе и дома №58.

Однако директор организации около двух месяцев не выполнял свою работу. Из-за этого на краях крыши и образовалась наледь.

- Следователи полагают, что именно из-за бездействия обвиняемого, являющегося директором организации по обслуживанию жилищного фонда и лицом, ответственным за обеспечение безопасности предоставляемых им работ, игнорирующий требования нормативных правовых актов, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней девочке, - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

В среду, 27 марта, суд поместил 58-летнего обвиняемого под домашний арест. Расследование продолжается.

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