Бюст на миллион: Нижегородка в погоне за красотой получила дыру в груди

Размер имеет значение

Хорошая высокооплачиваемая должность, дорогая машина, толпы поклонников – казалось, у 25-летней нижегородки Виктории Ефимовой (имя героини изменено – прим. ред) есть все, что нужно для счастья. Единственное, что омрачало ее настроение – это слишком маленький бюст. В то время как подруги хвастались в соцсетях снимками в купальниках второго, а то и третьего размера, Вике приходилось довольствоваться своей скромной «единичкой». С детства мечтавшая о красивой женственной фигуре девушка не уставала пенять на обделившую ее природу. И вот весной 2016 года красавица решилась на крайние меры – за деньги пластические хирурги и не такие чудеса творили!

- В то время как раз в одной из нижегородских частных клиник проводилась специальная акция – увеличить бюст там обещали за 180 тысяч рублей. Цена для пластической хирургии довольно демократичная, - вспоминает Виктория. – Одну из моих знакомых там уже прооперировали, и она осталась довольна. Глядя на нее, решилась и я.

Поначалу все шло хорошо: врачи провели медицинский осмотр, выбрали импланты, определились с размером – никаких противопоказаний не было. 28 марта Вике сделали операцию.

- Буквально через сутки меня уже выписали, - вспоминает девушка. – Ограничений, конечно, была масса: нельзя было снимать корсет, нельзя мыться, нельзя водить машину, нельзя надевать каблуки – да практически ничего нельзя. Но я со всем смирилась – надо значит надо. Каждые три дня я приезжала в клинику на перевязку, дома я это делать не решалась – мало ли какая инфекция попадет.

Грудь «потекла»

На первой перевязке врачи обнадеживали Вику – все хорошо, швы начали заживать. Но уже во второй ее приезд стало понятно - что-то пошло не так: грудь болела и с одной стороны никак не хотела заживать. Спустя несколько дней у девушки подскочила высоченная температура – больше 39.

Бюст на миллион: Нижегородка в погоне за красотой получила дыру в грудиФото: Предоставлено героем публикации

- Они назначили мне противовирусную капельницу: температура спала, а швы так и не зажили, - рассказывает Виктория. – Дальше – больше: через месяц на груди образовался огромный свищ или, попросту говоря, дырка диаметром 3 сантиметра. Оттуда сочилась серозная жидкость, и мне приходилось подкладывать прокладки под грудь.

К счастью или к несчастью для самой Виктории, она этот свищ не видела – корсет снимала только в клинике, а там врачи не спешили показывать ей результат своей работы. Она, конечно, чувствовала дикую боль в груди, видела промокшие насквозь бинты, но масштаб бедствия тогда даже представить не могла. Зато его отлично представляли сами врачи, поэтому вскоре собрали целый консилиум по поводу ее случая. То, что было дальше, иначе как страшным сном не назовешь.

- Они решили провести еще одну операцию, чтобы убрать этот свищ. Но и это не помогло – спустя несколько дней он появился снова. Ни о каком заживлении речь уже не шла – ткани стали рыхлыми, кожа расползалась. Тогда очередной консилиум решил, что раз правый имплант не приживается, его придется удалить. Дескать, полгодика походишь так, чтобы ткани немножко восстановились, а там что-нибудь придумаем. Представляете, мое состояние? Но деваться было некуда! Я уже хотела бежать в другую клинику, но возвращать деньги мне отказались. Меня поставили перед выбором: или мне здесь бесплатно сделают повторную операцию, или выплатят 20 тысяч компенсации - и тогда я могу идти в другую клинику. Конечно, я согласилась на бесплатную операцию.

Полгода совсем никуда

Все эти полгода на Викторию было страшно смотреть – о себе давали знать и постоянные переживания, и прием обезболивающих.

- Вика тогда была почти инвалидом, - рассказывают друзья девушки. – Она то и дело падала в обмороки, у нее темнело в глазах. Да и послеооперационные запреты никуда не делись: ни водить машину, ни нормально мыться, ни заниматься спортом…По сути, она была как овощ!

Кое-как пережив эти шесть месяцев, девушка снова пришла в уже ненавистную ей клинику. Казалось, что уж теперь-то точно операция пройдет хорошо. Но нет – все повторилось с начала: имплант не прижился, снова образовался свищ, и кожа стала расползаться. В истерике девушка приехала в другую клинику – и вот там-то впервые увидела, во что превратилась ее грудь.

Бюст на миллион: Нижегородка в погоне за красотой получила дыру в грудиФото: Предоставлено героем публикации

- Чтобы удалить импланты, я поехала в Германию. Не знаю, каким чудом я туда добралась. Увидев меня, немецкие врачи ахнули: анализы были ужасными, в груди – дырка, сама я едва держалась на ногах. Недалеко было и до летального исхода. Но, к счастью, они мне помогли – импланты удалили, швы привели в нормальный вид. Конечно, первоначальный облик вернуть уже не удалось – за год ношения имплантов кожа на груди вытянулась, и грудь превратилась в два бесформенных мешочка. Но зато самочувствие сразу улучшилось. По заключению немецких врачей, вся проблема была в том, что был недоформирован сам карман, куда устанавливался имплант. То есть налицо врачебная ошибка.

Операции без лицензии

Вернувшись в Россию, Виктория сразу направилась в Управление Росздравнадзора по Нижегородской области. А оттуда – прямиком в суд.

- 15 марта 2016 года пациентке был проведен первичный осмотр пластического хирурга в амбулаторных условиях и далее неоднократно проводились консультации пластических хирургов клиники. Однако в составе лицензируемого вида деятельности работа по пластической хирургии в амбулаторных условиях, так и при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в действующей лицензии отсутствовала, - говорится в заключении регионального Управления Росздравнадзора.

Сейчас дело находится на стадии судебного разбирательства. Сама Виктория запросила от клиники компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Все-таки только за операции в течение этих трех лет она выложила больше 900 тысяч рублей.

- Я знаю, что эти деньги мне никто не выплатит, - признает девушка. – Но я намерена дойти до Европейского суда – просто так я это дело не оставлю. Единственное, чего я хочу – это наказания для этой клиники, которая едва не довела меня до гибели. Более того, я собираюсь добиваться возбуждения уголовного дела по этому факту.

Бюст на миллион: Нижегородка в погоне за красотой получила дыру в грудиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ну, а пока суд да дело, столь желанным бюстом 2 с половиной размера девушка все-таки обзавелась. 1 февраля 2019 года ей сделали операцию – на этот раз уже в Москве. В марте корсет сняли, швы зажили – так что летом можно будет и ей похвалиться фотографиями в купальнике.

КСТАТИ

Вслед за Викторией в редакцию «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» обратилась еще одна пострадавшая от этой же клиники. Только в отличие от Вики, лечь под скальпель ее заставила не погоня за красотой, а острая необходимость.

- Мы с мужем всегда хотели второго ребенка, - вспоминает Елизавета Афанасьева (имя героини изменено – прим. Ред.)- Но мне было уже 38 лет – прямо скажем, не девочка. И вдруг я забеременела. Сразу же поехала в клинику, чтобы сделать УЗИ и все проверить. После осмотра врачи поставили мне внематочную беременность и назначили операцию – лапароскопию. Заплатила я за нее 2 тысячи долларов. По сути, плод просто должны были удалить. Спустя неделю у меня началось кровотечение, и меня отвезли в больницу. Оказалось, что беременность была самой обычной. Но из-за проведенной операции плод превратился в «полип» и прекратил развитие. Больше я так и не забеременела.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Дейч, независимый правозащитник:

- Изначально надо понять, на каких условиях был заключен договор между клиникой и пациенткой. На оказание медицинских услуг всегда требуется лицензия. Если у них не было лицензии на оказание таких услуг, то их действия вообще незаконны – вплоть до уголовной ответственности. Потому что тут уже идет речь не о причинении имущественного вреда, а вреда здоровью.