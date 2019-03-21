Школьников заставили чистить крышу от снега в Дзержинске

В Дзержинске школьников заставили чистить крышу от снега – видео «урока труда» появилось в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте». На видеозаписи несколько подростков старательно скребут лопатами крышу невысокого сооружения под руководством мужчины – вероятно, завхоза.

- Бесплатная рабсила или искренняя помощь? В Дзержинске школьники 34-й школы чистят снег на крыше, – подписал видео автор.

- Ни то, ни другое. Возможность халявно свалить с уроков. Поскидывают снег минут 30 и домой, - ответил Олег Тарасов.

- Раньше школьники и снег чистили, и опавшую листву подметали, дежурные по классу убирались и мыли полы в классных комнатах. Это вам не современные нытики, - заметила Марина Приходченко.

- О, вот это высота! Прям убиться и переломаться можно, в сугроб-то. Раньше по гаражам прыгали лет с семи, как раз такая высота, только еще скользко, все живы-здоровы, - вспоминает Александр Савушкин.

Но многие сочли, что такое «трудовое воспитание» все же может быть весьма опасно.

- Хорошо, что никто не упал и ничего себе не сломал, могло быть намного хуже! – считает Альбина Назолина.

- Работы на высоте считаются опасными, а здесь высота явно более 1,8 метра. Привлечение несовершеннолетних к опасным работам – нарушение всех норм. Где ограждения перепадов высоты до 1,8 метра? Где защитное ограждение? – возмущается Евгений Горчаков.

- В рамках внутренней служебной проверки по данному инциденту проведена встреча с сотрудниками школы и родителями учащихся, которые убирали снежные массы с крыши нежилой постройки. По итогам встречи сотрудникам образовательной организации, которые направили учеников чистить снег, объявлен выговор, - прокомментировали "Комсомольской правде" в департаменте образования администрации Дзержинска.