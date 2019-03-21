Работу светофора рядом с Канавинским мостом снова изменят

Два дня назад мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что для ликвидации заторов на Канавинском мосту на Нижневолжской набережной будет скорректирована работа светофора. Сейчас зеленый сигнал горит в 2,5 раза дольше.

После этого дорожная ситуация на мосту действительно улучшилась, однако теперь автомобилисты вынуждены стоять в пробках со стороны набережной.

- Отмечено улучшение условий движения непосредственно на мостовой переправе. При этом не отмечено значительного улучшения условий выезда улице Керченской (из микрорайона Мещерское озеро) и с улицы Советской, - заявил заместитель мэра Роман Колосов.

Так, по направлению Нижневолжская набережная - Канавинский мост образуются пробки протяженностью около километра. Из-этого сотрудники ГИБДД несколько раз регулировали движение на светофоре вручную.

По словам Колесова, в связи с этим время работы разрешающего сигнала снова будет скорректирована. Теперь зеленый будет гореть меньше на светофорах, установленных на перекрестках Нижневолжская набережная - Канавинский мост, а также Нижневолжская набережная – Речной вокзал в направлении улицы Широкой. Утром он будет включен на 90 секунд вместо 120.