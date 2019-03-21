2019-03-21T15:48:56+03:00
Общество

Работу светофора рядом с Канавинским мостом снова изменят

После того, как дорожная ситуация на переправе улучшилась, пробки образовались со стороны Нижневолжской набережной
Юлия ИСАЕВА
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Работу светофора рядом с Канавинским мостом снова изменятРаботу светофора рядом с Канавинским мостом снова изменятФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Два дня назад мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что для ликвидации заторов на Канавинском мосту на Нижневолжской набережной будет скорректирована работа светофора. Сейчас зеленый сигнал горит в 2,5 раза дольше.

После этого дорожная ситуация на мосту действительно улучшилась, однако теперь автомобилисты вынуждены стоять в пробках со стороны набережной.

- Отмечено улучшение условий движения непосредственно на мостовой переправе. При этом не отмечено значительного улучшения условий выезда улице Керченской (из микрорайона Мещерское озеро) и с улицы Советской, - заявил заместитель мэра Роман Колосов.

Так, по направлению Нижневолжская набережная - Канавинский мост образуются пробки протяженностью около километра. Из-этого сотрудники ГИБДД несколько раз регулировали движение на светофоре вручную.

По словам Колесова, в связи с этим время работы разрешающего сигнала снова будет скорректирована. Теперь зеленый будет гореть меньше на светофорах, установленных на перекрестках Нижневолжская набережная - Канавинский мост, а также Нижневолжская набережная – Речной вокзал в направлении улицы Широкой. Утром он будет включен на 90 секунд вместо 120.

ИСТОЧНИК KP.RU

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