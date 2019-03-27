2019-03-27T13:12:30+03:00
Происшествия

В Нижегородской области арестовали мужчину, пытавшегося похитить подростка

Парня спасли сотрудники магазина
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Кулебакский городской суд заключил под стражу местного жителя, который пытался похитить 17-летнего подростка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса.

Инцидент произошел на днях в Кулебакском районе. Мужчина ехал на автомобиле и заметил незнакомого подростка. Он схватил его за ворот куртки и силой потащил к машине. Однако парень сумел вырваться и побежал в находящийся поблизости магазин. Однако злоумышленник на этом не остановился: он отправился за подростком в магазин.

Неравнодушные сотрудники, которые помогли потерпевшему спрятаться, вызвали правоохранителей. Мужчину тут же задержали.

26 марта его отправили под стражу до 23 мая 2019 года, сообщается на сайте областного суда. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что нижегородский маньяк Дмитрий Макаров, сбежавший в декабре 2018 года из психиатрической клиники, наконец, задержан. На поиски опасного преступника ушло больше трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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