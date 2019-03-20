Светящиеся пакгаузы и гигантский купол: В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль аудиовизуального искусства Intervals

Международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, который скромно, но весьма успешно прошел в Нижнем Новгороде два года назад, возвращается. В этот раз организаторы уверяют: все будет масштабнее!

- Мы вышли на улицы города и хотим доказать, что новое искусство имеет место как в Нижнем Новгороде, так и в целом в России, - заявил гендиректор студии Dreamlaser Андрей Тубольцев на пресс-конференции 20 марта.

20 марта в Нижнем Новгороде прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю Intervals.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Художникам предложили «Маяк» и мукомольню

Двенадцать объектов медиаискусства (0+) расположатся на улице, фасадах архитектурных объектов и внутри них. Все локации формируют условный маршрут по центру города, который можно будет изучить на протяжении с 12 по 14 апреля в свободном порядке.

Какие-то работы зрители увидят впервые, например, творение российской команды художников 404.zero, проживающей за границей. Они будут работать с архитектурой внутри здания бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной. Фасад же достался одному из самых известных художников, работающих с мэппингом в Европе, Даниелю Россо (Германия) и Вадиму Эпштейну (Россия).

- Работа Вадима будет далека от классического мэппинга. Она не будет связана с эффектами разрушения здания или работой с архитектурой. Этот художник работает с нейросетями - инструментом будущего! - обратила внимание соорганизатор и куратор фестиваля Ксения Чеховская.

Сложная световая динамическая инсталляция будет создана на ажурных конструкциях пакгаузов 19 века на Стрелке.

- Мы привлекаем внимание общественности, показываем, что с пакгаузами можно работать, используя свет. Ведь сейчас этот объект выключен из ночной карты города: с наступлением темноты его будто не существует, - подчеркнула Ксения.

Осветят ажурные конструкции московские художники С Е Т А П. Причем организаторы обещают, что инсталляция не подразумевает ни шума, ни неподобающей музыки. Это будет нейтральный арт-объект, подчеркивающий уникальную архитектуру строения.

- Одной из самых удивительных работ фестиваля станет проекция на заброшенных элеваторах мукомольного завода на берегу реки. Крупную метафорическую работу уличного искусства создаст Андрей Бергер, - уточнила куратор фестиваля Intervals.

Ожидается также приезд команды стамбульских медиахудожников Ouchhh, объездивших со своими работами весь мир. На площади Горького ребята создадут купол диаметром десять метров, который, говоря словами прогрессивных художников, будет мэппиться со всех сторон.

Тогда как в Волго-Вятском филиале ГЦСИ «Арсенал» интерьерную работу медитативного характера представит Shohei Fujimoto (Токио).

Приедет Мартин Пошта

Вдобавок ко всему запланирована большая образовательная программа (16+). Она пройдет 13 и 14 апреля и делится на два типа: публичная (основная часть - в Арсенале) и профессиональная (на территории Нижполиграфа).

Как рассказали организаторы, одним из хедлайнеров лекций в Арсенале станет Мартин Пошта, который приедет в Нижний Новгород, чтобы поделиться опытом проведения фестиваля света Signal. Кроме того, ожидается приезд режиссера Алексея Сеченова, ставящего огромные шоу, например, «Щелкунчик».

- В Нижполиграфе (пространство «Кинофактура» и офис Dreamlaser) будет более неформальная часть - паблик-токи. В частности, к нам должны приехать промоутеры из Казани и Екатеринбурга, которые расскажут об организации культурных мероприятий в своих городах, - пояснила Ксения Чеховская.

Если на лекции и паблик-токи вход будет свободным (хоть и по записи), то на воркшопы, куда зазывают исключительно профессионалов, будут пускать за деньги. Своими знаниями будут делиться специалисты Dreamlaser и «Силы света».

Африканские перкуссии с восточным мистицизмом

Не забыли организаторы и о музыкальной составляющей второго фестиваля Intervals. В планах всего два платных концерта (18+): вечерний - 12 апреля и ночной - с 13 на 14 апреля. Заявлены громкие и премьерные имена: Fatima Al Qadiri (Германия), MOA PILLAR (Москва), RNBWS (Нижний Новгород), BroKen Composers (Москва), Synkronized (Нижний Новгород), Алексей Бобровский (Москва), PRCDRL (Берлин), Yung Acid (Казань), Винер (Казань), Low Tape (Нижний Новгород).

- Ночная программа Intervals будет поделена между двумя пространствами. Основная сцена будет сфокусирована на новой волне бейса - массивной танцевальной электронике, которая сегодня активно вытесняет с танцполов техно. Скорострельные ритмы, витиеватые африканские перкуссии и восточный мистицизм станут ключевыми лейтмотивами танцпола, - рассказал ранее музыкальный директор фестиваля Андрей Морозов. - В малом зале состоится шоукейс экспериментальной музыки, призванный раскрыть танцевальный авангард через перформанс и яркую визуальную эстетику.

Список музыкантов пополняется. А чтобы всегда быть в курсе событий фестиваля, организаторы в начале апреля запустят специальное предложение. Там можно будет следить за расписанием концертов и лекций, а также ознакомиться с интерактивной картой, на которой указаны все двенадцать локаций.

- Фестиваль комплексный, насыщенный и достаточно сложный. Мы всячески приветствуем подобные инициативы и рады, что такие проекты реализуются здесь, на нижегородской земле, - заключил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.