Дарья Мельникова и Вероника Щелканова представят Нижегородскую область в финале «Мисс Россия 2019»

В Москве стартовал главный национальный конкурс красоты - «Мисс Россия 2019», финал которого состоится 13 апреля в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Среди 50 финалисток оказались две нижегородки: модель Вероника Щелканова и победительница «Мисс Нижний Новгород 2019» Дарья Мельникова.

miss_russia_org Национальный конкурс "Мисс Россия 2019" стартовал 20 марта.

Королевой красоты Дарья стала в 21 год. Она учится в Нижегородском государственном лингвистическом университете, увлекается йогой, изучением иностранных языков и культурой народов России и стран Азии.

mellnikova Дарья Мельникова завоевала титул "Мисс Нижний Новгород 2019".

- Настал этот момент, когда я готова поделиться этим волнительным событием. Я финалистка конкурса «Мисс Россия 2019», - сообщила девушка в своем Инстаграме 20 марта. - Представляю Нижний Новгород. Спасибо организаторам за возможность быть частью такого масштабного мероприятия.

mellnikova Королевой красоты Дарья стала в 21 год.

Уроженка Богородска Вероника Щелканова успешная модель. Она сотрудничает со многими ведущими агентствами, среди которых Elit Model Management, RF Models, New look и другие, постоянно ездит по модельным контрактам в разные уголки планеты (посетила 21 страну). Также девушка снимается для известных журналов и брендов. Помимо моделинга Вероника занимается спортом и ведет блог о правильном питании. Кстати, ее рост 178 сантиметров!

veronika_shch_ Вероника Щелканова давно уехала из Нижегородской области, но иногда навещает родителей

Сегодня модель живет в Москве, но иногда все же приезжает на малую родину - родителей повидать. Последний визит был в середине марта.

veronika_shch_ Вероника участвует в модных показах и фотосъемках

- Дома. Самое ценное для меня в данный момент - чаще видеть родителей. Работа моделью с малых лет, вечные перелеты и скоростная жизнь молодежи не дает так часто возвращаться в родные края, - призналась девушка своим подписчикам в Инстаграме.