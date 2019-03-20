Дарья Мельникова и Вероника Щелканова представят Нижегородскую область в финале «Мисс Россия 2019»
В Москве стартовал главный национальный конкурс красоты - «Мисс Россия 2019», финал которого состоится 13 апреля в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Среди 50 финалисток оказались две нижегородки: модель Вероника Щелканова и победительница «Мисс Нижний Новгород 2019» Дарья Мельникова.
Королевой красоты Дарья стала в 21 год. Она учится в Нижегородском государственном лингвистическом университете, увлекается йогой, изучением иностранных языков и культурой народов России и стран Азии.
- Настал этот момент, когда я готова поделиться этим волнительным событием. Я финалистка конкурса «Мисс Россия 2019», - сообщила девушка в своем Инстаграме 20 марта. - Представляю Нижний Новгород. Спасибо организаторам за возможность быть частью такого масштабного мероприятия.
Уроженка Богородска Вероника Щелканова успешная модель. Она сотрудничает со многими ведущими агентствами, среди которых Elit Model Management, RF Models, New look и другие, постоянно ездит по модельным контрактам в разные уголки планеты (посетила 21 страну). Также девушка снимается для известных журналов и брендов. Помимо моделинга Вероника занимается спортом и ведет блог о правильном питании. Кстати, ее рост 178 сантиметров!
Сегодня модель живет в Москве, но иногда все же приезжает на малую родину - родителей повидать. Последний визит был в середине марта.
- Дома. Самое ценное для меня в данный момент - чаще видеть родителей. Работа моделью с малых лет, вечные перелеты и скоростная жизнь молодежи не дает так часто возвращаться в родные края, - призналась девушка своим подписчикам в Инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU