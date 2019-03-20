2019-03-20T16:32:16+03:00
Общество

Дарья Мельникова и Вероника Щелканова представят Нижегородскую область в финале «Мисс Россия 2019»

Официально конкурс стартовал в Москве 20 марта [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Дарья (слева) и Вероника (справа) вошли в топ-50 финалисток престижного конкурса.Дарья (слева) и Вероника (справа) вошли в топ-50 финалисток престижного конкурса.Фото: СОЦСЕТИ
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В Москве стартовал главный национальный конкурс красоты - «Мисс Россия 2019», финал которого состоится 13 апреля в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Среди 50 финалисток оказались две нижегородки: модель Вероника Щелканова и победительница «Мисс Нижний Новгород 2019» Дарья Мельникова.

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Национальный конкурс "Мисс Россия 2019" стартовал 20 марта.
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Королевой красоты Дарья стала в 21 год. Она учится в Нижегородском государственном лингвистическом университете, увлекается йогой, изучением иностранных языков и культурой народов России и стран Азии.

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Дарья Мельникова завоевала титул "Мисс Нижний Новгород 2019".
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- Настал этот момент, когда я готова поделиться этим волнительным событием. Я финалистка конкурса «Мисс Россия 2019», - сообщила девушка в своем Инстаграме 20 марта. - Представляю Нижний Новгород. Спасибо организаторам за возможность быть частью такого масштабного мероприятия.

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Королевой красоты Дарья стала в 21 год.
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Уроженка Богородска Вероника Щелканова успешная модель. Она сотрудничает со многими ведущими агентствами, среди которых Elit Model Management, RF Models, New look и другие, постоянно ездит по модельным контрактам в разные уголки планеты (посетила 21 страну). Также девушка снимается для известных журналов и брендов. Помимо моделинга Вероника занимается спортом и ведет блог о правильном питании. Кстати, ее рост 178 сантиметров!

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Вероника Щелканова давно уехала из Нижегородской области, но иногда навещает родителей
112 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Сегодня модель живет в Москве, но иногда все же приезжает на малую родину - родителей повидать. Последний визит был в середине марта.

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Вероника участвует в модных показах и фотосъемках
88 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

- Дома. Самое ценное для меня в данный момент - чаще видеть родителей. Работа моделью с малых лет, вечные перелеты и скоростная жизнь молодежи не дает так часто возвращаться в родные края, - призналась девушка своим подписчикам в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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