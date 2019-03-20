«Нужны записи с видеорегистраторов!»: 24-летняя Инна Васильева пропала в центре Нижнего при загадочных обстоятельствах

24-летнюю Инну Васильеву, пропавшую два дня назад, ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, около 22:00 в понедельник, 18 марта 2019 года, девушка вышла из машины на площади Сенной и направилась в сторону улицы Усилова. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Инна Васильева имеет рост около 172 сантиметров, среднее телосложение, короткие рыжие волосы с выбритыми висками и карие глаза. В день исчезновения она была одета в черные брюки с золотыми молниями, черное пальто, черный спортивный комбинезон и бежевые полусапоги. При себе у нее были кроссовки, очки и черный рюкзак с бадминтонной ракеткой.

- Просьба к водителям, проезжавшим 18 марта около 22:00 – 24:00 в районе улиц Большой Печерской, Сенной, Усилова, Родниковой, Ковровской, Сеченова, Тургенева, а также по Бойновскому переулку, сохранить записи видеорегистраторов и прислать их на электронную почту инфорга поиска: natapantushina@yandex.ru, - обратились к нижегородцам волонтеры.

Любую информацию о местонахождении девушки просьба сообщать волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию по телефону 102.

UPD: Вскоре после размещения новости стало известно, что Инна Васильева нашлась. Волонтеры сообщают, что она жива и здорова. Где все это время находилась девушка, не сообщается.