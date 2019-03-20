2019-03-20T15:25:37+03:00
Общество

Масленичный тест-драйв от Автоцентра Злата

Вниманию гостей был представлен весь модельный ряд автомобилей SKODA
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: организаторы мероприятияФото: организаторы мероприятия
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10 марта на территории Сормовского парка г.Нижнего Новгорода состоялся Масленичный тест-драйв от АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА.

Вниманию гостей был представлен весь модельный ряд автомобилей SKODA:

- Kodiaq 2.0 TDI (150 л.с.) DSG-7, 4х4;

- Kodiaq 1.4 TSI (150 л.с.) DSG-7, 4х4;

- Superb 1.4 TSI (150 л.с.) DSG-7;

- Octavia 1.8 TSI (150 л.с.) DSG-7;

- Rapid 1.6 MPI (110 л.с.) АКПП-6.

Тест-драйв стал отличной возможностью для гостей и поклонников марки проверить заявленные характеристики автомобилей SKODA в городских условиях. Особой популярностью пользовался, конечно KODIAQ, участники тест-драйва смогли сравнить ощущения от поездки как на версии с бензиновым двигателем, так и с дизельным. Не менее популярным автомобилем на тест-драйве, особенно среди женской половины, оказался SKODA RAPID.

Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Cпециалисты отдела продаж АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА рассказывали и наглядно демонстрировали все преимущества автомобилей.

Особое настроение создавали зеленые воздушные шары, которые приготовил АВТОЦЕНТР ЗЛАТА для маленьких гостей Сормовского парка. Гости, у которых на свежем воздухе разыгрался аппетит, лакомились традиционными масленичными закусками - блинами с всевозможными начинками! Согревались пряным глинтвейном, ароматным кофе и вкусным чаем!

Кроме того, скучать не приходилось! Информационный партнер АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА, Радио Дача подготовил зажигательную развлекательную программу, в которой были и акробаты, и детские танцевальные коллективы, и искрометные конкурсы ведущего. Самые активные гости Сормовского парка получили призы и подарки от автомобильного партнера праздника - АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА.

Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Масленичная неделя закончилась праздничными проводами зимы. Выездной тест-драйв прошел в лучших масленичных традициях: атмосфера народного гулянья, драйв от вождения автомобилей SKODA, воодушевление, ожидание нового от символического сжигание Морены - чучела Зимы! Именно таким запомнится минувшее Масленичное воскресенье.

Подробный фотоотчет с мероприятия Вы можете увидеть в группе Автоцентра Злата Вконтакте https://vk.com/autocentr_zlata.

За подробностями обращайтесь по т. 233-11-11 http://zlata-nn.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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