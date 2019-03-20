2019-03-20T12:04:41+03:00
Звезды

Наталья Водянова не явилась на светское мероприятие из-за гриппа

Подписчики посочувствовали модели и рассказали, что делать
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья Водянова многие годы является лицом парфюмерии Guerlain.Наталья Водянова многие годы является лицом парфюмерии Guerlain.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

- До сих пор сезон гриппа? - поинтересовалась всемирно известная модель Наталья Водянова у своих подписчиков в Инстаграме. - Жаль, что пропущу сегодня особое мероприятие с моей семьей Guerlain (Один из старейших домов парфюмерии, лицом которого является Водянова. - Прим. ред.).

natasupernovanatasupernova
Из-за гриппа звезда не смогла вырваться на мероприятие дома парфюмерии Guerlain
25024 отметок «Нравится»149 комментариевInstagram

Подписчики тут же откликнулись и пожелали знаменитой нижегородке скорейшего выздоровления.

- Наташенька, выздоравливайте! - написала ogribovskaya.

- Здоровья вам, - добавила amritaaava.

А некоторые не просто поддержали словом, но и дали свои рекомендации, как действовать при гриппе и какие лекарства принимать.

- В течение 48 часов заболевания следует принимать «Тамифлю», - сообщил ruzik121.

- Наталья, при любом гриппе и простуде сначала надо намазать грудь мазью «Бронходермин», затем сделать ингаляцию Essence algérienne. За два дня в полной форме. Проверено на себе и близких, - доложила myllayanovska.

Ранее «Комсомольская правда» писала про фестиваль We Day в Лондоне, в котором поучаствовала Наталья Водянова. Во время своего выступления модель заставила 15 тысяч детей, присутствующих на стадион Уэмбли, прокричать вместе с ней слово «месячные».

- В этом нет ничего ужасного или страшного! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу, - написала Водянова под своим новым постом в Instagram.

Такой поступок, который был записан на видео, не понравился подписчикам супермодели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека
Дирекцию парков и скверов создадут в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Ривы Левите
Воротынский район Нижегородской области станет городским округом
Нижегородцы направили в ИС «Наш Нижний» уже 22 тысячи заявок
РАН обследует Бурнаковскую низину на предмет загрязнения нефтепродуктами
Мужчину осудили за изнасилование таксистки, угон ее автомобиля и грабеж в Нижегородской области
В Нижегородской области закрыли автомобильную ледовую переправу через Суру
В Спасском районе осудили директора предприятия, который два года не платил зарплату бухгалтеру
Чемпионат по художественной гимнастике пройдет в Нижнем Новгороде 20 и 21 марта
Нижегородка заказала убийство мужа за 30 тысяч рублей
Нижегородский депград утвердил проект межевания земли под ледовый дворец на Стрелке
Глеб Никитин: «Необходимо, чтобы виновные в трагедии на проспекте Ленина, понесли наказание по всей строгости закона»
Нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ в 2019 году
Глеб Никитин предложил провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы»
Досрочный этап ЕГЭ стартует в Нижегородской области 20 марта
30 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде осудят нижегородца, устроившего стрельбу по посетителям кафе
Более 6,5 тысяч кубов снега были вывезены с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
Минэкологии сформировало реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла
Более 73 тысяч квадратных метров автодорог будут отремонтированы в Дзержинске в этом году