Наталья Водянова не явилась на светское мероприятие из-за гриппа

- До сих пор сезон гриппа? - поинтересовалась всемирно известная модель Наталья Водянова у своих подписчиков в Инстаграме. - Жаль, что пропущу сегодня особое мероприятие с моей семьей Guerlain (Один из старейших домов парфюмерии, лицом которого является Водянова. - Прим. ред.).

natasupernova Из-за гриппа звезда не смогла вырваться на мероприятие дома парфюмерии Guerlain

Подписчики тут же откликнулись и пожелали знаменитой нижегородке скорейшего выздоровления.

- Наташенька, выздоравливайте! - написала ogribovskaya.

- Здоровья вам, - добавила amritaaava.

А некоторые не просто поддержали словом, но и дали свои рекомендации, как действовать при гриппе и какие лекарства принимать.

- В течение 48 часов заболевания следует принимать «Тамифлю», - сообщил ruzik121.

- Наталья, при любом гриппе и простуде сначала надо намазать грудь мазью «Бронходермин», затем сделать ингаляцию Essence algérienne. За два дня в полной форме. Проверено на себе и близких, - доложила myllayanovska.

Ранее «Комсомольская правда» писала про фестиваль We Day в Лондоне, в котором поучаствовала Наталья Водянова. Во время своего выступления модель заставила 15 тысяч детей, присутствующих на стадион Уэмбли, прокричать вместе с ней слово «месячные».

- В этом нет ничего ужасного или страшного! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу, - написала Водянова под своим новым постом в Instagram.

Такой поступок, который был записан на видео, не понравился подписчикам супермодели.