Вторую участницу синдиката по продаже детей задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в ноябре 2018 года после появления в СМИ информации о том, что нижегородка попыталась продать новорожденного ребенка семейной паре из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, в совершении преступления обвиняется 38-летняя Валентина Ляпунова, которая уже заключена под стражу. Теперь же задержали и ее соучастницу – 41-летнюю мать малыша Викторию Мирзанову (имя изменено – прим. авт.), которая несколько лет жила в прислугах у Валентины.

- В июле 2018 года Виктория, будучи беременной, договорилась с Валентиной о сделке – пообещала безвозмездно передать ей новорожденного ребенка. 26 июля 2018 года женщина прибыла в роддом №4 с поддельными документами и родила мальчика. Злоумышленница специально дала ему такие имя, фамилию и отчество, чтобы его впоследствии смог забрать другой человек. 31 июля 2018 года роженица покинула роддом, оставив в нем своего новорожденного, который впоследствии был незаконно получен другой соучастницей, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Именно этого малыша Валентина и попыталась продать за 300 тысяч рублей семейной паре из Москвы. Однако москвичи не захотели участвовать в явно незаконном деле и, напротив, поспособствовали раскрытию преступления. Напомним, как выяснилось, Валентина основала целый синдикат по продаже детей. На момент задержания с ней воспитывалось пятеро несовершеннолетних детей, причем двоим из них она не являлась биологической матерью.

В настоящее время все несовершеннолетние дети помещены в социальные центры и медицинские учреждения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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- Мне надо дом купить – стоит от 300 до 500 тысяч рублей. А в обмен я вам здорового ребеночка отдам. Зовут Ванечка, только-только родился, - увидев такое объявление на очередном форуме для приемных родителей, москвичка Наталья Иннокентьева (имя героини изменено – прим. ред.) не поверила своим глазам. Неужели и, правда, в интернете можно вот так запросто купить малыша? (подробности)