«На тротуар падают кирпичи»: На Большой Покровской обрушилась часть жилого дома

Жители Нижнего Новгорода боятся ходить мимо дома №70 на Большой Покровской. Стена здания начала рушиться, и несколько кирпичей оказались на тротуаре.

На снимках видно, что вокруг обвала нет ни ограждения, ни рабочих, которые занимались бы ремонтомФото: СОЦСЕТИ

Один из прохожих сфотографировал это и выложил в соцсети. На снимках видно, что вокруг обвала нет ни ограждения, ни рабочих, которые занимались бы ремонтом.

- Пока только каски на голову помогут, - написал в комментариях Женя Кочетов.

- Весна! Дом тает, - пошутил Эльдар Ургант.

Стена здания начала рушиться, и несколько кирпичей оказались на тротуареФото: СОЦСЕТИ

Но местным жителям не до шуток. Они переживают за исторический центр Нижнего Новгорода.

«Комсомольская правда» обратилась в пресс-службу администрации города, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Оказалось, что дом №70 по улице Большая Покровская находится на обслуживании ООО «Структура». И в перечне многоквартирных домов региональной программы по капитальному ремонту его нет. Потому что там всего две квартиры.

- Согласно п. 3 пункта 2.3 постановления правительства Нижегородской области «Об утверждении Порядка принятия решения о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» в региональную программу капитального ремонта не включаются дома, в которых менее трех квартир, - пояснили в мэрии.

Однако работы по ремонту кирпичной кладки цокольного этажа все же будут проводиться в апреле в рамках текущего ремонта.

Также в мэрии уточнили, что этот дом не является объектом культурного наследия.