2019-03-26T18:46:35+03:00
Общество

«На тротуар падают кирпичи»: На Большой Покровской обрушилась часть жилого дома

В мэрии "Комсомолке" рассказали, когда ждать ремонта
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
На Большой Покровской обрушилась часть жилого домаНа Большой Покровской обрушилась часть жилого домаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Нижнего Новгорода боятся ходить мимо дома №70 на Большой Покровской. Стена здания начала рушиться, и несколько кирпичей оказались на тротуаре.

На снимках видно, что вокруг обвала нет ни ограждения, ни рабочих, которые занимались бы ремонтом Фото: СОЦСЕТИ

На снимках видно, что вокруг обвала нет ни ограждения, ни рабочих, которые занимались бы ремонтомФото: СОЦСЕТИ

Один из прохожих сфотографировал это и выложил в соцсети. На снимках видно, что вокруг обвала нет ни ограждения, ни рабочих, которые занимались бы ремонтом.

- Пока только каски на голову помогут, - написал в комментариях Женя Кочетов.

- Весна! Дом тает, - пошутил Эльдар Ургант.

Стена здания начала рушиться, и несколько кирпичей оказались на тротуаре Фото: СОЦСЕТИ

Стена здания начала рушиться, и несколько кирпичей оказались на тротуареФото: СОЦСЕТИ

Но местным жителям не до шуток. Они переживают за исторический центр Нижнего Новгорода.

«Комсомольская правда» обратилась в пресс-службу администрации города, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Оказалось, что дом №70 по улице Большая Покровская находится на обслуживании ООО «Структура». И в перечне многоквартирных домов региональной программы по капитальному ремонту его нет. Потому что там всего две квартиры.

- Согласно п. 3 пункта 2.3 постановления правительства Нижегородской области «Об утверждении Порядка принятия решения о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» в региональную программу капитального ремонта не включаются дома, в которых менее трех квартир, - пояснили в мэрии.

Однако работы по ремонту кирпичной кладки цокольного этажа все же будут проводиться в апреле в рамках текущего ремонта.

Также в мэрии уточнили, что этот дом не является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роман Колосов: «Содержание дорог в Нижнем Новгороде перестало быть бизнесом»
Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства, замглавы Нижнего Новгорода Роман Колосов рассказал в проекте «Герои Волги» об уборке снега, наледи с крыш и ремонте городских дорог
Что спасет русскую деревню: дороги и газ или новые рабочие места
Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания
«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века
Известный телеведущий лично побывал на месте трагедии, а наш корреспондент его сопровождала на всем протяжении пути [фото, видео]
Новости 24
Разметку на дорогах Нижнего Новгорода начнут наносить с конца апреля
«БКС Брокер»: инвестсчет лучше банковского вклада
Юрий Калинин назначен и.о. гендиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Зеленый сигнал светофора на Студенческой улице будет гореть почти в три раза дольше
III Международный фестиваль имени Максима Горького стартовал в Нижнем Новгороде
Господдержка нижегородской промышленности будет увеличена в 2019 году
Андрей Бетин и Константин Калачев примут участие в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды»
Прирост производства обрабатывающих отраслей нижегородской промышленности превысил средние показатели по РФ
Нижегородка Анастасия Герасимова победила в первенстве России по тяжёлой атлетике
51-летний мужчина погиб под колесами фуры рядом с Дзержинском
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
Три рейса в Казань и Чебоксары из-за погодных условий приняли в нижегородском Стригино
Глеб Никитин проведет второе заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы»
Нижегородское предприятие вошло в ТОП-5 самых перспективных инновационных компаний России
Хор НГЛУ им. Добролюбова выступит в знаменитом «Карнеги-холле» в Нью-Йорке
Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов
В Нижнем Новгороде рекомендовали к принятию порядок отчета главы города
Юная нижегородка завоевала золотую медаль на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби
В Арзамасе пройдет Первенство ПФО по боксу среди юниоров
Из лужи «Нижегородская Венеция» за неделю откачали больше тысячи кубометров воды
Владимира Шахназарова уволили с поста замминистра образования
На улице Молитовской запретят парковку
В Нижегородской области отменили карантин по гриппу