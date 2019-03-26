2019-03-26T14:51:30+03:00
Общество

Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по экологии

Оно состоялось 26 марта в Москве
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Сегодня, 26 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в Москве заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие губернаторы различных регионов России, помощник Президента и другие представители федеральной и региональной власти, экспертного сообщества и общественности. Они доложили о результатах работы по каждой подгруппе.

Так, Глеб Никитин обозначил основные тезисы по итогам заседания подгруппы, в которую вошли 45 представителей регионов, общественных организаций и бизнес-сообщества. Присутствующие предложили возможность делегирования регионам полномочий по распределению между региональным оператором и органами МСУ затрат и ответственности за обустройство контейнерных площадок.

- Целесообразно предусмотреть отмену ограничения затрат региональных операторов по обращению с ТКО на приобретение контейнеров, установленного в размере 1% от необходимой валовой выручки, а также возможность софинансирования из федерального бюджета затрат на приобретение контейнеров – как меры, направленные на оборудование всех контейнерных площадок, - заявил, в свою очередь, Глеб Никитин.

Фото – Александр Воложанин

Фото – Александр Воложанин

Также было предложено мотивировать региональных операторов на обработку и утилизацию ТКО.

Глеб Никитин подчеркнул важность дальнейшей работы по выявлению объектов накопленного экологического вреда.

- По ряду вопросов подгруппа взяла на себя обязательства дополнительно проработать варианты решения имеющихся проблем: это разработка системы ответственности региональных операторов при выявлении нарушений, вплоть до расторжения с ними соглашений; разработка и внедрение мер экономического стимулирования раздельного накопления ТКО; разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования обращения с медицинскими и строительными отходами, установление требований к организациям, которые занимаются ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба, - заявил губернатор Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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