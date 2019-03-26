2019-03-26T13:01:01+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и троллейбуса на Автозаводе

Они обратились за медпомощью к врачам [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Автобус и троллейбус столкнулись на проспекте ОктябряАвтобус и троллейбус столкнулись на проспекте ОктябряФото: СОЦСЕТИ
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Вчера, 25 марта 2019 года, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода столкнулись пассажирский автобус и троллейбус. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Проезжающие мимо водители успели снять случившееся на видео.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась около трех часов дня на проспекте Октября в районе дома №24.

Авария произошла 25 марта

Авария произошла 25 марта

25-летний водитель маршрутки № 87 не выбрал безопасную дистанцию и въехал в троллейбус. В момент столкновения в салонах обоих транспортных средств находились пассажиры. Четверым из них понадобилась медицинская помощь.

Так, пострадали 17-летняя девушка и три женщины: 1938, 1992 и 1997 годов рождения. У них диагностировали ушибы и растяжения. Сначала пострадавших доставили в больницу № 13 Нижнего Новгорода и осмотрели, а затем отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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