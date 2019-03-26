ДТП с пьяным экс-замминистра образования Нижегородской области заинтересовались следователи

Следственный комитет Нижегородской области заинтересовался историей с Владимиром Шахназаровым, уволенным с 26 марта с поста заместителя министра образования из-за ДТП, которое он совершил в пьяном виде.

По данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. В ходе нее действиям Шахназарова дадут юридическую оценку.

Напомним, авария случилась 17 марта 2019 года в Навашине. Шахназаров ехал за рулем «Мерседеса» в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего стал участником дорожно-транспортного происшествия. После этого он пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД,

После этого Шахназарова уволили с должности заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Свои обязанности он перестал исполнять с 26 марта.

- Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны работать на госслужбе, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, комментируя новость о его отставке.