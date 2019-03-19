Артем Дзюба подарил сестрам Авериным мяч с автографами игроков сборной России по футболу
Российские гимнастки, уроженки Нижегородской области Дина и Арина Аверины исполнили свою давнюю мечту и встретились с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Футболист вручил девочкам мяч, на котором расписались все игроки национальной сборной.
Видео их встречи появилось на официальной странице команды в «Твиттере».
- Это для вас, для наших прекрасных чемпионок. Вы – наша гордость, мы стремимся к вашим победам, - именно с такими словами Дзюба подарил Авериным мяч.
Он также поблагодарил гимнасток за поддержку и попросил с ними сфотографироваться.
Артем Дзюба подарил сестрам Авериным мяч с автографами игроков сборной России. Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, давно хотели познакомиться и пообщаться с капитаном @TeamRussia Артёмом Дзюбой. И вот это случилось https://t.co/j7KkqqnMmR
После этого они все вместе прогулялись и пообщались уже вне камер.
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ИСТОЧНИК KP.RU