Артем Дзюба подарил сестрам Авериным мяч с автографами игроков сборной России по футболу

Российские гимнастки, уроженки Нижегородской области Дина и Арина Аверины исполнили свою давнюю мечту и встретились с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Футболист вручил девочкам мяч, на котором расписались все игроки национальной сборной.

Видео их встречи появилось на официальной странице команды в «Твиттере».

- Это для вас, для наших прекрасных чемпионок. Вы – наша гордость, мы стремимся к вашим победам, - именно с такими словами Дзюба подарил Авериным мяч.

Он также поблагодарил гимнасток за поддержку и попросил с ними сфотографироваться.

Артем Дзюба подарил сестрам Авериным мяч с автографами игроков сборной России. Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, давно хотели познакомиться и пообщаться с капитаном @TeamRussia Артёмом Дзюбой. И вот это случилось https://t.co/j7KkqqnMmR

После этого они все вместе прогулялись и пообщались уже вне камер.

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