2019-03-19T12:28:09+03:00
Общество

Мызинский мост частично закроют на ремонт до осени

Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мызинский мост частично закроют на ремонт до осениМызинский мост частично закроют на ремонт до осениФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 24 марта нижегородцам снова придется заранее продумывать свой маршрут и морально готовиться к пробкам: в городе возобновится ремонт Мызинского моста. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- На Мызинском мосту осталось отремонтировать две полосы. Ремонт первой пройдет с 24 марта по 15 июня. В это время будут перекрыты крайняя и средняя полосы по направлению движения из центра на Автозавод. Движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону, - рассказал глава города.

С 15 июня стартует ремонт второй полосы, который продлится до 31 августа 2019 года. На этот раз перекрыты будут крайняя правая и средняя полосы в направлении от Автозавода в центр города. Движение транспорта в этот период также будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону.

- Движение грузового транспорта общей массой более 10 тонн, как и прежде, будет запрещено, - добавил Владимир Панов.

Напомним, первый этап ремонта Мызинского моста прошел в 2018 году. Мост был частично перекрыт 9 июля, а открыли его 19 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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