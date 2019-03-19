2019-03-19T11:56:42+03:00
Общество

Для ликвидации заторов на Канавинском мосту изменят работу светофора

Теперь зеленый сигнал светофора на Нижневолжской набережной будет работать в несколько раз дольше
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Для ликвидации заторов на Канавинском мосту изменят работу светофораДля ликвидации заторов на Канавинском мосту изменят работу светофораФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Чтобы решить проблемы с пробками на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде, на Нижневолжской набережной будет скорректирована работа светофора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Владимир Панов.

- Решаем проблему пробки на Канавинском мосту. Мост стоит с 7 до 9 часов утра по направлению движения в верхнюю часть города. Узкое место – светофор на Нижневолжской набережной. Приняли решение именно на эти пиковые два часа увеличить продолжительность зеленого светофора в несколько раз на съезде. В среду проверим эффективность решения, - написал Владимир Панов.

Подписчики мэра идею поддержали. Но многие считают, что изменение работы одного светофора – полумера.

- Нужен, видимо, гибкий график работы светофора: утром – дольше на мост, вечером – дольше с моста, - заметил Василий Шавин.

- Нужно все три светофора до Речного вокзала в «зеленую волну» встраивать, - предложил Михаил Егоров. – Ну и, конечно, это должна быть встроенная в АСУДД система с удаленным управлением.

- В этом направлении на достаточно коротком промежутке еще три светофора. Увеличение длительности работы одного светофора преведет к затору на следующем. Требуется наладить время работы светофоров пропорционально расстояниям, трафику и скорости потока, - согласился Алексей Сяба.

Напомним, ранее Владимир Панов призвал нижегородцев участвовать в улучшении дорожного движения в городе, оставляя свои предложения в группе «Город без пробок» в социальной сети «ВКонтакте». В группе любой горожанин может разместить свои предложения по улучшению дорожного движения или сообщить о проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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