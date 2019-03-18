2019-03-18T14:32:57+03:00
Общество

Ангар цеха №31 Арзамасского приборостроительного завода отремонтируют к концу весны

Львиная доля работ уже выполнена
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ангар цеха №31 Арзамасского приборостроительного завода отремонтируют к концу весныАнгар цеха №31 Арзамасского приборостроительного завода отремонтируют к концу весныФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Ремонт ангара цеха №31 продолжается на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На данный момент уже проведены работы по наружной обшивке стен здания сайдингом, перекрытию и утеплению крыши площадью 300 квадратных метров. Для теплоизоляции кровли использована каменная вата – материал, стойкий к высокой температуре, влаге и кислотам и обеспечивающий тепло-, звуко- и паронепроницаемость. Обновленный кровельный покров исключает обледенение и образование сосулек. Для талых вод укреплен новый желоб.

Что касается внутренних изменений, установлены новые двери в цех, бюро технического контроля, ПРБ, двери пожарной эвакуации, противопожарная дверь на склад масла. Смонтированы пластиковые окна на площади 50 квадратных метров в служебных помещениях первого и второго этажей, на участках зачистки и склейки пакетов. Новые оконные блоки оснащены москитными сетками и открывающимися створками, что обеспечивает необходимый температурный режим.

Строительные работы продолжатся в марте-апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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