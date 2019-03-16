2019-03-16T22:45:19+03:00
Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прокомментировал скандал в школьном питании

В городе разгорелся конфликт между мэрией и антимонопольной службой
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прокомментировал скандал в школьном питанииГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов прокомментировал скандал в школьном питанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конфликт между администрацией Нижнего Новгорода и антимонопольной службой (ФАС) тянется уже больше года. Но если до этого он был вялотекущим, то сейчас он начал развиваться очень быстро.

Все началось после того, как нижегородская мэрия решила ввести открытый конкурс по выбору организатора детского питания.

- Впервые за десть лет город сформулировал критерии и предложил принять участие в этом конкурсе всем желающим: коммерческая структура, муниципальное предприятие, - объяснил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в эфире программы «Послесловие» на ТК «Волга». -Интересный момент, который стоит отметить, что до этого периода со стороны антимонопольной службы никаких вопросов, о том как реализовано школьное питание в городе, не было. До начала конкурсных процедур со стороны антимонопольной службы не было никакого интереса, несмотря на публикации, не смотря на обращения, несмотря на то, что эта повестка бурлила достаточно длительное время. Это открытая тема, которая касается всех. Она не может быть закрытой в принципе. Но до того момента у антимонопольной службы не было никаких замечаний. Мне трудно сказать, возможно, у них была очень большая загрузка, но по каким-то причинам они считали, что в этой сфере все хорошо. Никаких замечаний и никаких проблем нет.

Но как только поменялись условия обеспечения горячим питанием детей и поднялись цены на школьные завтраки и обеды, ФАС начали рассматривать сразу несколько дел в отношении администрации Нижнего Новгорода. Одним из замечаний антимонопольной службы было то, что нет четко прописанный условий конкурса. Мэрия внесла коррективы, но провести конкурс до начала учебного года уже не успела.

До февраля 2019 года конфликт между администрацией и антимонопольной службой шел во многом за закрытыми дверями. Но в феврале компания ЕЦМЗ, которая победила в открытом конкурсе на организацию школьного питания, заявила, что у нее отключился сервер. Это была пятница. На грани срыва оказались все поставки на следующей недели. Однако компания все же нашла выход, и дети не пострадали.

- Была заказана экспертиза, - рассказал Владимир Панов. – Часть экспертиз уже получена. Там написано, что было механическое воздействие. Сейчас идет анализ, кто мог это осуществить.

Параллельно идет и прокурорская проверка.

- Мы уже прошли точку невозврата, - уверен Владимир Панов. - Старой системы нет. Единственный способ, по которому будет выбираться организатор питания, это открытый конкурс. Сейчас главное, закончить этот трудный период, когда возможно кто-то очень сильно не хочет расставаться с теми тропинками и дорожками или еще чем-то, что было и существовало очень долго в городе в сфере школьного питания.

Тем временем антимонопольная служба проводит проверку деятельности администрации Нижнего Новгорода.

- Ищем, - ответил руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович на вопрос журналистов о том, удалось ли найти нарушения. – Кое-что нашли и продолжаем искать. Но не мы, это проверка федеральная.

Чем закончится конфликт пока не ясно, но хочется надеяться, что дети никак не пострадают от разбирательств чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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