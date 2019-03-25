2019-03-25T11:01:41+03:00
Происшествия

«Жестоко изнасиловал и задушил»: Убийца молодой учительницы Оксаны Кибардиной получил 22 года колонии строгого режима

Изувеченное тело девушки было найдено в Нижнем Новгороде четыре года назад
Юлия ИСАЕВА
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Убийца Оксаны Кибардиной получил 22 года колонии строгого режимаУбийца Оксаны Кибардиной получил 22 года колонии строгого режимаФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде осудили мужчину, зверски убившего и изнасиловавшего 22-летнюю учительницу Оксану Кибардину, тело которой было найдено на Южном шоссе 15 марта 2015 года.

Напомним, история с расправой над молодой девушкой тогда шокировала общественность. Оксана Кибардина переехала в приволжскую столицу из поселка Северный Варнавинского района за шесть лет до трагедии. Она училась в университете и преподавала русский язык и литературу в одном из нижегородских техникумов.

В тот роковой вечер Оксана поехала в Автозаводский район к своему молодому человеку. Она вызвала такси, когда сидела у подруги.

- Сначала она никуда не собиралась, планировала провести вечер в общежитии, но потом решила поехать к своему парню. Вызвала такси и попросила ее встретить, - рассказывала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подруга Оксаны.

Наутро девушку нашли задушенной и без одежды.

Задержать преступника удалось лишь спустя три года после трагедии. Им оказался 42-летний житель Республики Чувашия. В 2015 году он приезжал в Нижний Новгород на заработки Следователи установили, что он «с особой жестокостью изнасиловал девушку и совершил насильственные действия сексуального характера».

Его приговорили к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомни, некоторое время нижегородцы полагали, что убийцей Оксаны Кибардиной может оказаться тот же человек, что в ноябре 2014 года убил студентку Марию Гликину. Но, увы, проверки и экспертизы показали, что виновники смертей этих двух девушек – разные люди, а значит, убийца Гликиной до сих пор на свободе.

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Источник: убийца Марии Гликиной не причастен к расправе над учительницей на Южном Шоссе

Жестокое убийство молодой учительницы Оксаны Кибардиной произошло через несколько месяцев после убийства студентки Марии Гликиной [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

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