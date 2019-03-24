2019-03-24T13:47:58+03:00
Общество

«Мы такого не потерпим у себя в городе!»: Таксисты устроили массовую драку на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

Дело дошло до скорой помощи [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: очевидцы происшествияФото: очевидцы происшествия
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В Нижнем Новгороде разгорелся настоящий скандал: вечером 23 марта местные таксисты устроили массовую драку с иностранными водителями. Фотографии появились в соцсетях.

По словам одного из нижегородцев, водителей такси не устраивает, что приезжие отбирают у них клиентов.

- Вчера вечером конфликт дошёл до того, что началась массовая драка, дело дошло до скорой! Таксисты собрались на Зеленском съезде, чтобы поговорить с приезжими, но нервы не выдержали... – говорится в сообщении.

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

В комментариях тоже разразилась настоящая схватка: одни защищают нижегородских таксистов, другие – приезжих.

- А мы предупреждали о возможных столкновениях и жертвах, но никто не обратил внимания. Нам (нижегородским таксистам) надоело смотреть на складывающуюся ситуацию. Приезжие ведут себя агрессивно к коллегам и пассажирам. Мы такого не потерпим у себя в городе! – написал Алексей Елизаров.

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

- Как человек, который часто ездит на такси, могу сказать, что там самые адекватные водители - это как раз приезжие. Большинство местных часто не могут элементарно доехать до места по прямой, даже не пытаются посмотреть и составить себе маршрут, часто грубят и в целом ведут себя так, как будто ты еще им и должен остался, - ответил на это Алексей Москвин. И многие, кстати, с ним солидарны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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