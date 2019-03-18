Внедорожник SKODA KODIAQ стал одним из самых успешных дебютантов российского рынка, войдя по итогам 2018 года в пятерку лидеров продаж в своем сегменте. То, на что иным бестселлерам потребовались годы, чешский автомобиль нижегородской сборки, названный в честь американского медведя, сделал легко и непринужденно. Как ему это удалось, мы попытались понять в ходе тестовой поездки, организованной Автоцентром Злата.

SKODA KODIAQ: формула успеха

Размер имеет значение — эта избитая фраза, тем не менее, актуальна для автомобиля. KODIAQ — машина не маленькая, около 4,7 метра от бампера до бампера, но мастерство чешских дизайнеров позволило избежать ощущения громоздкости. Нет в его облике и чрезмерной агрессии, несмотря на характерные грани и ребра, а узнаваемость обеспечивают узкие треугольники задних фонарей — само собой, светодиодных, — и «двухэтажная» головная оптика. Глядя на пропорциональный, динамичный силуэт, мало кто может предположить, что в салоне имеется третий ряд сидений, и здесь хочется вспомнить еще одну банальную фразу — внутри больше, чем снаружи. KODIAQ — один из самых компактных автомобилей, где на «галерке» свободно размещается пара взрослых пассажиров среднего роста, и при этом сзади остается немало места для багажа. Высокие седоки могут попросить обитателей второго ряда подвинуться вперед, благо диапазон перемещения сидений составляет почти 20 сантиметров. Если пассажиров немного, третий ряд можно сложить, — или не заказывать его вовсе, ведь это опция, доступная в любой комплектации. Этим SKODA выгодно отличается от многих аналогов, предлагающих дополнительные сиденья исключительно в богатых исполнениях.

И все же, конечно, интереснее сидеть в отлично спрофилированном водительском кресле. Здесь чувствуешь себя как в обычном легковом автомобиле или даже в спорткаре, с поправкой на высокую посадку и на то, что в салон не падаешь и не карабкаешься, а просто входишь. И в движении ощущения аналогичные: крупный внедорожник управляется как горячий хэтчбек, почти не кренясь и мгновенно повинуясь поворотам «острого» руля. Его можно сделать тяжелее, выбрав спортивный режим езды, но информативность управления безупречна и в стандартной конфигурации, а индивидуальная настройка позволяет совмещать максимальную помощь электроусилителя со спортивным алгоритмом работы силового агрегата. Переключения автоматической коробки передач при этом происходят более резко и без пауз, она дольше держит пониженные передачи, заставляя двигатель выкручиваться до оборотов максимальной мощности. Несмотря на отличную шумоизоляцию, заметно, что турбомотор трудится на совесть, но даже при очень активной езде его не приходится подгонять с помощью ручных переключений, — даже не верится, что под капотом всего 1,4 литра рабочего объема и 150 лошадиных сил.

SKODA KODIAQ: формула успеха

Если же нет настроения атаковать повороты, к нашим услугам экономичный режим. Мотор шелестит еле слышно, коробка перебирает передачи почти незаметно, при первой возможности переходя на высшую шестую, на центральном дисплее — ярко-зеленая диаграмма расхода топлива. Автомобиль безупречно стоит на прямой, независимо от качества дорожного покрытия, и асфальтовые колеи не в силах сбить его с намеченного курса. Такой стиль езды в большей степени соответствует комплектации нашей машины, оснащенной так называемым семейным пакетом (откидные столики на спинках передних сидений, дополнительные USB-разъемы, 230-вольтовая розетка, детская блокировка дверей, шторки на задних окнах и специальные задние подголовники для отдыха). Впрочем, и без всего этого функциональность на высоте: количество всевозможных ящичков и подстаканников превосходит все ожидания, как и их удобство: например, дно ниши для бутылок сделано рельефным, чтобы можно было открутить крышку одной рукой. «Умную» пятую дверь с регулируемой высотой подъема можно открыть вовсе без помощи рук, а багажник порадовал обилием различных удобств, включая съемный светодиодный фонарик. Наконец, вишенкой на торте стали уникальные выдвижные накладки боковых дверей, предохраняющие их от повреждений при открывании.

SKODA KODIAQ: формула успеха

Оценить в полной мере вездеходные таланты KODIAQ нам позволила дорожная обстановка, обычная для российской зимы. Энергоемкая подвеска позволяет ехать по нечищеным дорогам, почти не снижая скорости там, где многие автомобили пробираются «шепотом». Глубокие колеи во дворах, снег и лед — все нам по плечу благодаря отличной внедорожной геометрии (большой клиренс, короткие свесы), тяговитому турбомотору и надежной трансмиссии. Пусть в ней нет отдельной понижающей передачи, а подключением заднего «моста» заведует фрикционная муфта, однако кнопку Off-Road пришлось нажать только раз, выбираясь из глубокого сугроба. Тормозные механизмы оперативно «прикусили» буксующие колеса, передав тем самым тягу на те, что сохраняли контакт с покрытием, и автомобиль, немного поднатужившись, выполз из засады, не успев закопаться. Кстати, при активации внедорожного режима включается ассистент движения на спуске, а электронные системы работают по особым алгоритмам, но его стоит включить хотя бы для того, чтобы полюбоваться «джиповым» инструментарием на дисплее, куда выводится информация о высоте над уровнем моря и угле поворота передних колес.

Тем, кому покажется недостаточным внедорожный потенциал обычной версии, адресована версия KODIAQ Scout, поставляющаяся к нам из Чехии, с увеличенным дорожным просветом и соответствующим декором. Хотя по качеству изготовления наш нижегородский KODIAQ ничуть не уступает чешскому, недаром автомобили SKODA, собранные на ГАЗе, поставляются на экспорт в страны Европы. А вот стоимостью локализованные внедорожники способны приятно удивить, чем во многом и обусловлен высокий спрос, ведь у нас выпускаются и переднеприводные автомобили, и версия с механической коробкой передач. Пусть в самых доступных исполнениях нет особых электронных чудес вроде цифровой панели приборов или виртуальных ключей, но отличная плавность хода, запас пространства в салоне, удовольствие от вождения — все это присуще нашему внедорожнику даже в базовой комплектации. Поэтому по итогам наступившего года KODIAQ вполне может войти уже в тройку бестселлеров, потенциал явно не исчерпан.

По всем вопросам Вы можете обратиться в Отдел продаж Автоцентра Злата, официального дилера SKODA в Нижнем Новгороде, расположенному по адресу: пр. Ленина, 93, ст.м. Пролетарская, т. (831) 233-11-11.