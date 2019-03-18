ЛУКОЙЛ поддержал проект Кстовского нефтяного техникума «Творческая мастерская»

Одним из победителей Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области стал проект Кстовского нефтяного техникума имени Бориса Ивановича Корнилова «Творческая мастерская». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Цель проекта – поддержка талантливой молодежи в области образования, культуры, искусства, науки, техники и организация ее досуговой деятельности. На грантовые средства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» были приобретены звуковая аппаратура в актовый зал техникума для проведения репетиций и концертов, а также сценические костюмы для творческих коллективов.

В рамках проекта были организованы праздничный концерт «День учителя», конкурс рекламы-презентации профессий «Арт-Профи Форум», лирико-драматическая постановка студенческой театральной студии «Образ» – «Слезы Беслана», день первокурсника в форме юмористической игры «Первокурсный КВН», военно-спортивный праздник «Богатырские забавы». При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» вокальный ансамбль техникума «Новый день» - лауреат Всероссийского конкурса «С веком наравне» и ансамбль танца «Spirit» стали участниками ряда городских и районных мероприятий.

- Кстовский нефтяной техникум – одно из опорных образовательных профессиональных учреждений в городе Кстово. Именно здесь ведется подготовка кадров для нефтехимического кластера Кстовского района. При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» улучшается учебно-материальная база учреждения, проходят праздники. Заводчане с удовольствием участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях техникума вместе со студентами. Мы надеемся продолжить работу в текущем году не только в рамках реализации проекта «Творческая мастерская». Ждем новых творческих идей в рамках Конкурса социальных и культурных проектов 2019 года, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.