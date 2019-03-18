2019-03-18T18:19:48+03:00
Общество

«Счет за тепло оказался больше, чем вся квартплата»: Нижегородцы были шокированы февральскими платежками

«Комсомолка» выяснила, откуда у нижегородцев взялись гигантские счета за отопление
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцы были шокированы февральскими платежками.Нижегородцы были шокированы февральскими платежками.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Получив в марте счет за коммунальные услуги, многие нижегородцы были шокированы – в графе «отопление» значилась сумма в два, а то и в три раза превышающая их обычные платежи. Особенно туго пришлось жителям микрорайонов «Юг», «Водный мир» и «Спутник».

- В марте пришла квитанция с перерасчетом за отопление - дополнительно 7 тысяч рублей, - одним из первых забил тревогу житель Автозаводского района Андрей Бирюков. – Сама квартплата не изменилась, но этот перерасчет вообще ни в какие ворота – в два раза больше самой квартплаты. И это еще однокомнатная квартира, в которой я один живу. Я, конечно, сразу написал во все местные органы власти. Также направил обращение в Жилищную инспекцию Нижегородской области. Теперь жду ответ.

Причем, что интересно – такие гигантские платежки получили, в основном, жители домов, находящихся под управлением УК «ВиК». В самой управляющей компании эту информацию комментировать отказались. Но зато к делу подключилась городская администрация.

- В соответствии с федеральным законодательством и постановлением регионального правительства в Нижегородской области жителям в течение года начисляются ежемесячные платежи в размере 1/12 от объема поставки тепловой энергии в предыдущем году, - пояснили «Комсомолке» в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. - При этом в тех многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, исполнитель коммунальных услуг осуществляет корректировку размера платы за отопление один раз в год, с учетом фактических показаний приборов учета.

В квитанциях перерасчет за отопление в два раза превысил размер всей квартплаты. ФОТО: Андрей Бирюков.

В квитанциях перерасчет за отопление в два раза превысил размер всей квартплаты. ФОТО: Андрей Бирюков.

Такая корректировка производится на территории всего Нижнего Новгорода. Причем размер платы может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Однако в Автозаводском районе скачок действительно получился резким.

- Для урегулирования сложившейся ситуации по корректировке размера платы за отопление в многоквартирных домах Автозаводского района, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии и находящихся в управлении ООО «ВиК», глава администрации Автозаводского района Александр Нагин 11 марта провел совещание, - сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. - ООО «ВиК» было поручено проработать вопрос по предоставлению рассрочки корректировки размера платы за отопление до конца 2019 года (на 10 месяцев).

По данным администрации Автозаводского района, сейчас в самой управляющей компании проводится разъяснительная работа с населением и в случае необходимости заключаются соглашения с жителями на предоставление рассрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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