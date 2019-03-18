2019-03-18T14:53:55+03:00
Общество

Шприц-машину создали на Арзамасском приборостроительном заводе

Установка создана силами заводчан и предназначена для приготовления и запрессовки воско-модельной массы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Шприц-машину создали на Арзамасском приборостроительном заводеШприц-машину создали на Арзамасском приборостроительном заводеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В литейном цехе №68 Арзамасского приборостроительного завода началась пуско-наладка собранной силами заводчан установки для приготовления и запрессовки воско-модельной массы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Оборудование было изготовлено по заказу цеха №68 специалистами службы управления производством и службы главного механика.

– Многое в конструкции установки придумано здесь, на предприятии. В течение года наши и цеховые специалисты обсуждали варианты модели. Электронику и точные приборы мы приобрели у сторонних организаций через отдел комплектации, остальные комплектующие изготовили на заводе сами, – рассказывает заместитель главного механика Александр Ванюшин. – В итоге получилась довольно интересная машина.

– Нашей службой были разработаны чертежи по уже имеющейся на участке похожей установке, – рассказывает начальник конструкторско-технологического бюро службы главного механика Валерий Чернега. – Вместо электродвигателей с редуктором мы ввели в конструкцию мотор-редукторы, мини-электроталь для подъема крышки бака с мотором-редуктором и мешалкой, современное электрооборудование.

Новый механизм имеет прочную металлическую станину, емкость для восковой смеси, шприц с погруженным запорным механизмом, площадку с лестницей для загрузки подготовленной массы в бак. Что особо важно, процесс поддержания необходимой температуры для приготовления и запрессовки массы в формы происходит в автоматическом режиме с отображением показателей на экранах приборов. Управление различными узлами установки производится кнопками и переключателями, расположенными на передней стенке электрошкафа рядом с рабочим местом. С помощью автоматики лопасти мешалки размешивают восковую массу в баке. В расплавленном виде она движется по трубопроводу с помощью насоса. При надавливании модельщиков формой на сопло шприца внутреннее пространство формы заполняется массой.

Сборку машины провели специалисты слесарно-механического участка СГМ. Готовую установку переместили в литейный цех и провели испытания опытной партии моделей. По словам цеховых специалистов, результат налицо.

– Хорошая машина! Раньше восковую массу мы перемешивали вручную, а сегодня это происходит автоматически. Температуру регулирует тоже автоматика, – говорит модельщик выплавляемых моделей Нина Россиева. – Обслуживать ее теперь гораздо легче и удобнее.

– Потребность в данной установке продиктована увеличением объема выпускаемой продукции, необходимостью получения качественных восковых моделей, а также заменой устаревшего оборудования, – отмечает начальник цеха №68 Сергей Беспалов. – После подключения электрики будет проводиться отладка механизма, подбор режимов для разных деталей, поиск оптимальных вариантов изготовления.

Активное участие в создании новой шприц-машины принимали специалисты службы управления производством, цеха №68, службы главного механика и цеха №53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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