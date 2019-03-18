2019-03-18T14:50:51+03:00
Общество

«Серебряный император»: Новый вид мошенничества появился в Нижнем Новгороде

Неизвестные предлагают нижегородцам купить на улице монеты Российской империи
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новый вид мошенничества появился в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Байкин.Новый вид мошенничества появился в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Байкин.
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На днях выйдя на прогулку в центре города, нижегородец Александр Байкин увидел странную картину – прямо на площади Горького неизвестные напрашивались прохожим с диковинными серебряными монетами. С одной стороны, на них был изображен император Петр I, а с другой – корона Российской империи и дата «1722». Выглядели монеты, мягко говоря, аляповато – и Александр сразу заподозрил неладное.

- Новый вид мошенничества: подходят на улице и спрашивают, где найти комиссионный магазин. Потом показывают эти монеты, - вспоминает Александр. - Говорят, что нашли их «целый горшок», когда ремонт делали, и предлагают купить, выдавая за ценные. На самом деле они латунные и ценности никакой не имеют. Мне попались на площади Горького — предлагали купить четыре монеты за тысячу рублей. Жаловались, что начальник не платит, и паспорта нет. Получив отказ, быстро исчезли.

Как оказалось, в полиции об объявившихся в Нижнем Новгороде фальшивомонетчиках уже знают. Более того, некоторые менее бдительные нижегородцы, чем Александр, уже успели попасться на уловки мошенников.

- В январе 2019 года в полицию обратился нижегородец, сообщивший, что в октябре прошлого года двое неизвестных мужчин предложили ему купить серебряные монеты эпохи правления монарха, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Чтобы расплатиться с ними, потенциальный покупатель воспользовался кредитной картой. Но и это еще не все – получив деньги, эти же люди предложили ему купить еще и золотые монеты царского образца. На их покупку потерпевший оформил потребительский кредит. Однако спустя некоторое время, любитель старинных монет выяснил, что они не являются объектами нумизматики. Таким образом, общий ущерб от противоправных действий злоумышленников составил 90 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Чтобы установить личность подозреваемых, в городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

- Со своей стороны полиция рекомендует нижегородцам проявлять бдительность и приобретать объекты исторической ценности только в специализированных магазинах, - напомнили в УМВД по Нижнему Новгороду. - Там специалисты могут гарантировать подлинность монет и дать им экспертную оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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