Новую дорогу в Борском районе построят уже в этом году

В 2019 году в Борском районе будет построена новая дорога. Речь идет о подъезде к деревне Городное от автодороги Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево. Об этом сообщает министерство транспорта Нижегородской области.

Работы ведутся с опережением графика. Новая дорога протяженностью два километра обеспечит транспортную связь деревни Городное с автомобильной дорогой общего пользования Неклюдово-Макарьево. Недавно там завершилось выполнено устройство насыпи земляного полотна и дополнительного слоя из песка.

Изначально сроки были датированы июнем 2020 года, однако дополнительным соглашением сроки окончания работ сокращены и завершатся до 30 октября 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На строительство были выделены около 50 миллионов рублей.

- В 2019 году, кроме жителей деревни Городное, мы планируем обеспечить подъездами жителей Кипрево в Городецком районе, Глядково и Батманово в Сосновском районе и Бутская в Лукояновском районе, - рассказал сказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Денис Цветков.

Он добавил, что строительство подъезда к деревне Жекино начнется в следующем месяце.

Напомним, с 15 марта изменилась схема движения автотранспорта на участке дороги Неклюво-Золотово. Связано это с началом строительства дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. Движение будет перекрыто от железнодорожного переезда на улице Нагорной до улицы Толоконцево поселка Неклюдово. Объехать этот участок можно будет по улице Новой. Об этом и других изменениях читайте в нашей статье.