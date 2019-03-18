2019-03-18T13:18:36+03:00
Общество

Арзамасские артисты дали концерт прямо в цехе АПЗ

Ирина Кречина и Дмитрий Агапов выступили для сотрудниц испытательного цеха №44
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Арзамасские артисты дали концерт прямо в цехе АПЗАрзамасские артисты дали концерт прямо в цехе АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Приятный сюрприз профсоюзный комитет Арзамасского приборостроительного завода совместно с руководством испытательного цеха №44 преподнесли женщинам в канун 8 Марта. Для них выступили арзамасские артисты Ирина Кречина и Дмитрий Агапов. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Артисты уже не первый раз на АПЗ, но поют не на большой сцене, а прямо на производственных площадках предприятия в обеденный перерыв. Несмотря на тесноту и некоторые недочеты в акустике, такие концерты проходят под бурные овации зрителей.

– Все просто замечательно: и погода, и настроение, – отметила солистка Ирина Кречина. – Люди здесь очень искренние. Видно, как они радуются, поют, танцуют вместе с нами. Именно для такой публики хочется выступать снова и снова.

Перед началом концерта женщин подразделения – а их здесь более 70% от всего коллектива –поздравил начальник цеха №44 Максим Лобань.

Для таких выступлений и репертуар артисты выбирают особенный. Приятно, когда зритель знает песни наизусть и поет их вместе с артистом. Танцы под зажигательную музыку тоже приветствовались. Главная цель – чтобы праздник запомнился надолго, оставил приятные воспоминания в душе.

В испытательном цехе №44 дружный коллектив. Коллеги часто проводят общественные мероприятия вместе. Теперь копилка совместного досуга пополнилась еще одним памятным событием.

– Очень приятно получать такие подарки, – отмечает контролер цеха №44 Елена Захарова. – Поем, улыбаемся, одним словом, весна на улице и в душе. Впечатления приятные.

– Неожиданный и очень приятный сюрприз, – делится впечатлениями технолог Светлана Щукина. – В предпраздничные дни прошлых лет мы собирались лишь на несколько минут. А сегодня такой концерт!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
30 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде осудят нижегородца, устроившего стрельбу по посетителям кафе
Более 6,5 тысяч кубов снега были вывезены с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
Минэкологии сформировало реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла
Более 73 тысяч квадратных метров автодорог будут отремонтированы в Дзержинске в этом году
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде опустилась на 4% ниже эпидпорогов
В Богородском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Пропавшие в Нижнем Новгороде 13-летняя Ксюша Пихур и 14-летняя Света Гашева найдены живыми
Один человек погиб и один попал в больницу после пожара в Вачском районе
ФК "Нижний Новгород" уступил "Шиннику" в матче ФНЛ
ФК "Нижний Новгород" уступил "Шиннику" в матче ФНЛ
Глеб Никитин: «На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный результат!»
Рособрнадзор опубликовал видеоконсультации ЕГЭ-2019 по информатике
Пропавшая два дня назад 14-летняя Света Зарубина найдена живой
Нижегородцы создали уникальную систему фиксации сегментов позвоночника при переломах
В Нижнем Новгороде разыскивается 14-летняя Света Зарубина
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился почти на 30%
В Нижегородской области снизились цены на сливочное масло и молоко
В Нижнем Новгороде пройдут соревнования «Мультигонка» по спортивному туризму
Опыт Нижегородской области по охране диких животных используют в других регионах страны
Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для «Лидеров России» на портале «Команда Правительства»
Новая подсветка зажжется на нижегородской телебашне
Выездной прием граждан пройдет в Нижегородской области
Спортивный фестиваль «Яркий мир спорта!» для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин: «Необходимо максимально жестко отреагировать на инцидент с падением льда на ребенка»