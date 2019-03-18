Арзамасские артисты дали концерт прямо в цехе АПЗ

Приятный сюрприз профсоюзный комитет Арзамасского приборостроительного завода совместно с руководством испытательного цеха №44 преподнесли женщинам в канун 8 Марта. Для них выступили арзамасские артисты Ирина Кречина и Дмитрий Агапов. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Артисты уже не первый раз на АПЗ, но поют не на большой сцене, а прямо на производственных площадках предприятия в обеденный перерыв. Несмотря на тесноту и некоторые недочеты в акустике, такие концерты проходят под бурные овации зрителей.

– Все просто замечательно: и погода, и настроение, – отметила солистка Ирина Кречина. – Люди здесь очень искренние. Видно, как они радуются, поют, танцуют вместе с нами. Именно для такой публики хочется выступать снова и снова.

Перед началом концерта женщин подразделения – а их здесь более 70% от всего коллектива –поздравил начальник цеха №44 Максим Лобань.

Для таких выступлений и репертуар артисты выбирают особенный. Приятно, когда зритель знает песни наизусть и поет их вместе с артистом. Танцы под зажигательную музыку тоже приветствовались. Главная цель – чтобы праздник запомнился надолго, оставил приятные воспоминания в душе.

В испытательном цехе №44 дружный коллектив. Коллеги часто проводят общественные мероприятия вместе. Теперь копилка совместного досуга пополнилась еще одним памятным событием.

– Очень приятно получать такие подарки, – отмечает контролер цеха №44 Елена Захарова. – Поем, улыбаемся, одним словом, весна на улице и в душе. Впечатления приятные.

– Неожиданный и очень приятный сюрприз, – делится впечатлениями технолог Светлана Щукина. – В предпраздничные дни прошлых лет мы собирались лишь на несколько минут. А сегодня такой концерт!