13 пенсионеров из Арзамаса бесплатно сделали офтальмологические операции

13 пенсионеров из Арзамаса смогли бесплатно сделать дорогостоящие офтальмологические операции в Международной клинической больнице имени Филоненко VISUS-1 в рамках акции «Здоровый взгляд». Проект курирует депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод» Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Для многих людей старшего поколения операция на глаза – настоящий спасательный круг. Согласно медицинской статистике, в пожилом возрасте острота зрения падает, возрастает риск развития других офтальмологических заболеваний, поэтому эта помощь необходима.

Первые шесть участников программы прибыли в клинику 21 февраля. У каждого кроме основного диагноза имелся еще и сопутствующий, поэтому операция требовалась более сложная. В стационаре все ветераны прошли дополнительное медицинское обследование, консультацию с анестезиологом. Операции провел московский хирург-офтальмолог Михаил Ширшов.

– Просто чудо, что я попала в эту программу, – говорит Нина Кондратьева. – Мне прооперировали левый глаз, где была катаракта, а также имелись проблемы с сетчаткой. Я попала в современную клинику, где с пациентами обращаются обходительно, вежливо отвечают на все интересующие их вопросы. Я гипертоник, боялась, что доктор не разрешит делать операцию, но на протяжении всей процедуры мне поддерживали давление в нормальном состоянии. Просто замечательно, что есть такой проект, который в буквальном смысле возвращает людей к нормальной жизни.

– У меня катаракта обоих глаз, один из которых перестал видеть, – рассказывает ветеран АПЗ Валентина Лазарева. – Сейчас совсем другое дело! Смотрю в окно и вижу, что происходит на улице. Я снова могу жить полноценной жизнью. Спасибо большое, что есть на свете люди, которые помогают старшему поколению.

Еще семь человек были прооперированы 28 февраля нижегородскими докторами Алексеем Бушуевым и Ильей Похлебкиным, а уже 2 марта выписаны домой. По желанию все пациенты смогли записаться на бесплатную послеоперационную консультацию офтальмологов этой же клиники.

Проект «Здоровый взгляд» реализуется 10 лет. За это время около 1600 арзамасцев и более 50 тысяч жителей области получили помощь офтальмологов.

Доставка в стационар и обратно была организована бесплатно транспортом медицинской организации. Всех участников программы размещали в комфортабельные палаты со всеми удобствами. В клинике, где они провели три дня, организовано трехразовое питание.

– В клинике все продумано до мелочей для комфортного размещения пациентов, начиная от вешалки в раздевалке и заканчивая столовой, – делится впечатлениями ветеран АПЗ Наиля Зюзина. – Здесь не чувствуешь себя в заточении, как в обычной больнице.

В течение месяца пациенты должны соблюдать особый режим, после чего могут снова вернуться к обычной жизни и взглянуть на мир «новыми» глазами.

Ветераны, прошедшие лечение в клинике «Visus-1», выражают огромную благодарность депутату Законодательного собрания Нижегородской области, генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву, заместителю начальника УВСиМК АО «АПЗ» Оксане Скопцовой, председателю Арзамасского отделения «Союза пенсионеров России» Анатолию Колосову за организацию и проведение акции «Здоровый взгляд» на территории Арзамаса.