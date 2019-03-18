«Красавец-гость!»: Нижегородка заметила редкую птицу в парке Кулибина

Кого только ни встретишь во время прогулки по парку. В минувшие выходные одна из жительниц Нижнего Новгорода, например, встретила редкую птицу. Она успела сфотографировать гостя и выложила снимки на своей странице в соцсетях.

Мохноногий сыч в парке Кулибина. От местных жителей часто слышала, что раньше в этом парке были совы. А вот последние лет 20 точно никто из них тут не появлялся. И вот, залетный сычик! – написала под своим постом Ольга Цивикова.

Нижегородка отметила, что птица радовала посетителей парка целый день.

Фото: Ольга Цивикова

Интернет-пользователи восхитились ее находкой.

- Он прекрасен! – заметила Christina Pasternak.

- Сначала белка, потом сычик. Скоро, может, ещё кого увидят, - предположила Аня Серебрякова.

- Что-то часто стали случаи жизни лесных птиц в городе, то ли пищи нет в лесу, то ли город у нас очень зелёный и примыкает к лесам...Но гость красавец! - написала Ирина Донскова.