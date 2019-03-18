2019-03-18T10:56:19+03:00
Происшествия

Еще одна жертва сосулек в Нижегородской области: На этот раз льдина рухнула на голову 21-летней девушке

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии
Юлия ИСАЕВА
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На этот раз льдина рухнула на голову 21-летней девушкеНа этот раз льдина рухнула на голову 21-летней девушкеФото: "КП" Архив
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В последнее время в Нижегородской области участились случаи падения ледяных глыб с крыш домов на людей. Уже несколько человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. Вчера, 17 марта 2019 года, пострадала еще одна девушка.

ЧП произошло в Дзержинске на проспекте Циолковского. 21-летняя местная жительница находилась рядом с домом №7, когда на нее рухнула ледяная глыба. Ей на помощь сбежались прохожие.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи оценивают ее состояние как средне тяжелое.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ ССК РФ по Нижегородской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде произошел еще один шокирующий случай. На этот раз пострадали новорожденная девочка и ее трехлетний брат. Нижегородка гуляла со своими детьми рядом с жилым домом на проспекте Ленина, в то время, как с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. Ей всего месяц. Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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