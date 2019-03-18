Еще одна жертва сосулек в Нижегородской области: На этот раз льдина рухнула на голову 21-летней девушке
В последнее время в Нижегородской области участились случаи падения ледяных глыб с крыш домов на людей. Уже несколько человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. Вчера, 17 марта 2019 года, пострадала еще одна девушка.
ЧП произошло в Дзержинске на проспекте Циолковского. 21-летняя местная жительница находилась рядом с домом №7, когда на нее рухнула ледяная глыба. Ей на помощь сбежались прохожие.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи оценивают ее состояние как средне тяжелое.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ ССК РФ по Нижегородской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде произошел еще один шокирующий случай. На этот раз пострадали новорожденная девочка и ее трехлетний брат. Нижегородка гуляла со своими детьми рядом с жилым домом на проспекте Ленина, в то время, как с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. Ей всего месяц. Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глыба льда упала на девушку в Нижегородской области
Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии [подробности]
Ледяная глыба рухнула на машину в Балахне: владелица чудом избежала трагедии
Теперь автомобиль с трудом подлежит восстановлению [подробности]
Трехметровая льдина рухнула на крыльцо многоэтажки в Нижнем Новгороде
Теперь жители боятся выходить на улицу [подробности]
Упавшая с крыши дома ледяная глыба пробила голову жительнице Нижнего Новгорода
Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой [подробности]
ИСТОЧНИК KP.RU