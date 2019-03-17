«Это больше, чем радость и счастье»: Известный визажист Гоар Аветисян посетила детский дом в Нижегородской области

Известный российский визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян приехала в Нижегородскую область, чтобы посетить детский дом в селе Золино. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

- Не смотря на то, что я всегда стараюсь отправлять в такие места необходимые вещи и продукты – я знаю, что для деток самое бесценное – это общение, - написала Аветисян под подборкой видео.

goar_avetisyan Друзья , я пропала на пару дней , потому что провела их в сборах и дороге.... ___ Вчера мы с @akobir_ashurkulovich и @mary_arutyunova поехали в Нижний Новгород специально ради того, чтобы посетить один прекрасный и особенный Детский дом в селе Золино

Она рассказала подписчикам, что весь день провела в «нереально крутой атмосфере».

- Сказать, что после таких дней я чувствую себя счастливой, - ничего не сказать. Это больше, чем радость и счастье. Это и есть смысл нашего бытия, - поделилась впечатлениями известный визажист.

Аветисян поделилась фотографиями и видео из детского дома. Она рассказала детям про макияж, провела для них мастер-классы и подарила косметику, одежду и подарки. Дети, в свою очередь, прочитали ей стихи и устроили концерт.

- Безусловно, сердце сжимается, когда к тебе подходит маленькая девочка, обнимает тебя , плачет и говорит , что ты очень похожа на ее маму... а потом спрашивает, есть ли у тебя дети??? И после услышанного нет, говорит : а удочерите меня, пожалуйста..., - рассказала Гоар.

Подписчики оценили поступок девушки и искренне растрогались, смотря видео.

- Я не могу! Как мальчик обнял ее и целует руку.. Боже! – написала в комментариях samvelova_gaya.

- Гоар, дорогой наш человек. Пожалуйста, оставайся такой же до конца дней! С таким огромным, как целый мир, сердцем, - пожелала baza.lux.aaa2.

- Браво! Приятно видеть, что деньги не испортили тебя, и ты умеешь делиться ими с нуждающими, - добавил yurabarbus.

- На последнем видео я не смогла сдержать слез… - призналась anna.lwowa.