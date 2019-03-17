2019-03-17T11:11:53+03:00
Общество

Нижегородская «Сборная холодных КВН городов» прошла в четвертьфинал Первой Лиги

Команда заработала наивысший балл и заняла первое место на 1/8 финала в Казани
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Эльмира ЛИНФото: Эльмира ЛИН
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Вчера, 16 марта 2019 года, нижегородская команда «Сборная холодных КВН городов» выступила в 1/8 финала Телевизионной лиги Международного союза КВН. Мероприятие прошло в Казани.

Как сообщается в группе «Официальная Лига МС КВН «Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте», ребята прошли в четвертьфинал, заняв первое место с наивысшим баллом.

- Это была по-настоящему напряженная борьба, в которой взяла верх нижегородская находчивость и плотный, разрывающий зал хохотом, текстовый юмор, - говорится в сообщении.

Теперь «Сборной холодных КВН городов » предстоит выступить на 1/4 финала – она состоится ориентировочно в апреле-мае.

Напомним, это не единственная команда, которая успешно представляет Нижний Новгород в Телевизионных лигах. 10 марта еще одна нижегородская команда КВН «Вологодские росы» блестяще дебютировала в Международной Телевизионной Лиге КВН в Минске и стала победительницей 1/8 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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