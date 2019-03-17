Опубликованы фотографии страшного ДТП в Уренском районе, где заживо сгорел водитель грузовика

Во вторник, 12 марта 2019 года, в Уренском районе Нижегородской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь водителя грузовика. Накануне в соцсетях появились фотографии с места трагедии.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла в 9:30 на 199 километре автодороги Нижний Новгород – Киров. 56-летний мужчина, который ехал за рулем фуры DAF, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В тот момент там ехал ГАЗ 3302. Столкновение было настолько сильным, что грузовик загорелся. 27-летний пассажир смог выбраться из горящей кабины, после чего пытался достать раненого водителя. Однако спасти мужчину не удалось, он погиб. Сотрудники ГИБДД не исключают, что его сердце могло остановиться еще до пожара.

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

У пассажира диагностировали ушибы и ссадины. Его доставили в больницу, а затем отпустили домой.