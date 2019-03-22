Даешь пятилетку: Нижний Новгород станет «умным» городом к 2024 году

Умные технологии уже давно облегчают быт многих нижегородцев. С их помощью можно купить билеты и оплачивать счета, не выходя из дома, пылесосить свою спальню, сидя в офисе на другом конце города, а к своему приходу нагреть воду в чайнике. Но в скором времени умные технологии будут работать на благо всего города и помогать коммунальным службам в их нелегком труде. Звучит пока немного фантастично, однако заместитель мэра Нижнего Новгорода Алексей Карапузов заверил, что уже через пять лет Нижний Новгород превратится в настоящий «умный город».

Идеи по созданию «Умного города» в Нижнем Новгороде высказывались давно, были и пилотные проекты: установка «умной остановки» и запуск программы по распознаванию лиц в одной из школ Нижнего Новгорода. Однако пока повсеместного распространения эти проекты не получили. Но это не значит, что городская администрация отказалась от этих идей. Более того, 14 марта минстрой России одобрил заявку Нижнего Новгорода на включение в пилот по “Умному городу”. Наш город стал одним из семи городов, которые были включены в эту программу.

- Это значит, что Нижний станет площадкой для тестирования передовых цифровых решений, направленных на создание комфорта во всех сферах городской жизни - от коммунального хозяйства до образования, - написал в социальной сети мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Городские проблемы

Первыми ласточками «умной» пятилетки станут «умные» остановки. Говорилось о них очень много: они и маршрут могут построить, и показать на карте, где ваш автобус, и такси помогут вызвать. Пока в городе есть лишь одна – тестовая «умная» остановка на Большой Покровской. Однако, как заверил Алексей Карапузов, уже к июлю 2019 года таких остановок будет 134, а к концу года – 200 штук.

Параллельно в городской администрации прорабатывается еще несколько направлений. По задумке местных чиновников, на нижегородских дорогах должно появиться адаптивное управление светофорами. Другими словами, «умный» светофор должен будет оценить обстановку на дороге и выбрать наиболее оптимальный режим «красный-оранжевый-зеленый». Планируется, что в Нижнем Новгороде будет 277 таких светофоров.

Решит «умный город» и проблему с городским освещением. Сегодня это одна из насущных проблем во всех районах Нижнего Новгорода. В будущем обычные фонари поменяют на «умные», другими словами, на энергоэффективные светильники, которые будут сами регулировать интенсивность освещения в зависимости от того, насколько темно на улице. Следить за их состоянием будет диспетчер, у которого в режиме реального времени будет показано, какой светильник сломан, а также покажет точное место незаконной врезки в городское освещение.

Экологическая безопасность в городе тоже будет контролироваться «умными» технологиями. В Нижнем Новгороде будут установлены датчики, которые будут оценивать все экологические риски города и передавать их в соответствующие службы, которые смогут исправить ситуация, а в случае необходимости в кратчайшие сроки предупредить население об опасности.

Жить станет проще

Коснутся преобразования и жилых домов. По задумке городской администрации, во всех домах должны появиться специальные счетчики, которые будут автоматически передавать все показания в нужную организацию. Так что в будущем жителям Нижнего Новгорода не нужно будет торопиться вовремя передать показания. Да и незаконные скручивания в этом случае тоже уйдут в прошлое - «умные» счетчики очень быстро распознают нарушителя.

В первую очередь такие счетчики появятся в социальных объектах – школах и объектах культуры, потом будут устанавливаться в новостройках, а дальше распространение «умных» счетчиков пойдет по всем остальным многоквартирным домам Нижнего Новгорода.

Система безопасности в школах тоже «поумнеет». В городских школах будет установлена система распознавания лиц, которая отследит время прихода и ухода учащиеся и сотрудников школы, а также станет серьезным препятствием для входа в школу посторонних. При этом все личные данные будут храниться в школе и к ним не будет доступа из внешних источников. Все программное обеспечение в обязательном порядке пойдет контроль в МВД, чтобы предотвратить утечку данных.

Все эти проекты весьма дорогостоящи. По предварительным подсчетам понадобится более шести миллиардов рублей. Финансироваться превращение Нижнего Новгорода в «умный» город будет сразу из нескольких источников: муниципальный, региональный и федеральный бюджеты, а также за счет федеральных проектов. Однако основную часть денег городская администрация рассчитывает получить из частных инвестиций.